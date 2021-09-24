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重症肌無力藥「美定隆糖衣錠」誤裝安眠藥外盒　台灣食藥署10/13前回收40萬顆

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/24 13:52
食藥署24日公布，重症肌無力用 藥「美定隆糖衣錠」有一批號因外盒裝錯，將啟動回收作業。（食藥署提供）

食藥署24日公布，重症肌無力用 藥「美定隆糖衣錠」有一批號因外盒裝錯，將啟動回收作業。（食藥署提供）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）衛生福利部食品藥物管理署今（24）日公布，重症肌無力用藥「美定隆糖衣錠」有1批號因紙盒外包裝錯誤，將啟動回收作業，並要求廠商說明出錯原因。

食藥署9月接獲醫院通報，新加坡商美納里尼醫藥有限公司台灣分公司的「美定隆糖衣錠」60公絲，批號210371之紙盒外包裝有誤，故啟動回收作業。

食藥署說明，該公司製造的另一款藥品「當眠多膠囊」安眠藥品之包裝與「美定隆糖衣錠」相似，疑似因生產線包裝錯誤，誤將「美定隆糖衣錠」裝進「當眠多膠囊」的外盒中，但除了外盒錯誤外，內容物和玻璃瓶身皆確實為「美定隆糖衣錠」。

食藥署表示，目前發現僅有1批號、數量約40萬顆包裝錯誤，儘管藥品內容物無誤，但不排除可能裝錯盒導致拿錯，因此啟動回收作業；後續若經調查後實屬包裝錯誤，衛生局將開罰3至200萬。

食藥署表示，「美定隆糖衣錠」主成分為PYRIDOSTIGMINE BROMIDE，用於重症肌無力，每年健保用量約600萬顆，不算太罕見的藥品。目前已要求廠商應於10月13日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

食藥署提醒患者切勿自行任意停藥，若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。
食藥署
美定隆糖衣錠
當眠多膠囊

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