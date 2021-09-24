QUAD對話華府登場 抗中挺台料成焦點 印度態度為關鍵

英國航母打擊群與日本、加拿大船艦在太平洋巡航（圖／AP） 英國航母打擊群與日本、加拿大船艦在太平洋巡航（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）印太議題近來屢成國際頭條，繼美英澳三結義成立AUKUS同盟，美日印澳「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue，QUAD）亦於24日在華府登場，外媒認為，抗中挺台勢將成為對話焦點。

根據CNN，這是QUAD首個面對面領袖峰會，值美國將外交軸心轉向亞洲、日本對中國態度日益趨強硬、AUKUS結盟又讓東南亞夥伴坐立難安之際，本場峰會的重要性不可同日而語。

就抗衡中國方面，成員中的美日澳三方，都有掣肘中國的理由。美中自川普時期開始交惡，拜登上任後更確認了美國與亞洲盟友聯合反中的態勢，日本對中國日益警戒，防衛大臣岸信夫甚至直言會堅決捍衛東海主權，澳中關係則從總理莫里森要求調查COVID-19疫情源頭後便持續探底，這使得印度的態度格外受到關注。

美國中國問題專家、華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，QUAD在抗中戰線上會延伸至何種地步，取決於印度。

印度2020年因邊境問題與中國齟齬不斷，至少20名印度士兵喪生，但此後印方對中國的敵對態度已有趨緩之勢。不過，印度在軍事方面仍向美國靠攏，包括擴大雙邊軍演，向美國採購軍備與技術等。新德里智庫「地面作戰研究中心」（The Centre for Land Warfare Studies）研究員Amrita Jash分析，QUAD合作內涵包括了先進追蹤與鎖定技術，而印度亟需此類技術，以監控中國在喜馬拉雅邊界與印度洋的軍事動作。

台灣也必為檯面上的重點討論項目。從軍售到高層官員互訪，川普與拜登皆不避諱與台交好，澳洲時常加入與美國同聲支持台灣的行列，日本副相麻生太郎7月時呼籲日方與華府齊力抵抗任何侵台行動，而QUAD官員8月會晤時，更首度在聲明中提及台海和平的重要性，這對印度而言，可謂極罕見的表態動作。

此外，BBC引述邁阿密大學（University of Miami）政治學教授金德芳（June Teufel Dreyer）說法，協防台灣抵禦中國，是本次閉門討論的核心。東亞國際關係學者林泉忠則說道，日澳印是「包圍南海重要支點」，確立四方機制是華府推動印太戰略的重要平台。再者，兩名學者也相信，台灣的半導體技術攸關四國利益，確保台灣能納入安全供應鏈，乃是當務之急。

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