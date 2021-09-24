美眾院通過2022國防授權法案 建議邀台入環太平洋軍演

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）美國眾議院於美東時間23日晚間通過2022年財政年度國防授權法案。根據法案，國會除了建議美台國民兵合作、協助台灣強化自我防衛能力外，也建議應邀請台灣海軍參與2022年環太平洋軍事演習（RIMPAC）。

中央社報導，美國眾議院以316票贊成、113票反對通過「2022財政年度國防授權法案（FY 2022 NDAA）」。據眾院程序委員會（Rules Committee）日前發布的草案，與台灣相關條文主要列在第1243、1247與1248條。

國會在第1243條建議美台國民兵合作。條文要求美國國防部長最晚在2022年2月15日前，必須向國會相應委員會提交關於加強美國國民兵（National Guard）與台灣合作的可行性與適當性報告。條文要求，報告必須說明美國國民兵與台灣過去10年在演習、訓練與裝備的合作情況，此外也須評估美台在災害應變、網路防衛與通訊安全、軍醫合作、文化交流與華語教育、國民兵顧問協助台灣訓練後備部隊計畫等。

第1247條為協助台灣強化自我防衛能力。條文重申「台灣關係法」與六項保證是美台關係基石。國會在法案中提出意見，呼籲美國與台方進行實地訓練與軍事演習，確保包括國防官員在內的美台官員在戰略、政策與職能層級的交流，特別是強化國防規劃合作、提高美台軍事力量的互可操作性與加強台灣後備力量等。

第1248條則提出台灣海軍應受邀參與2022年環太平洋軍事演習（RIMPAC）。自1971年開始的環太平洋軍演由美軍主導，為全球最大國際海上軍事演習，每兩年舉行一次。該軍演是為培養與經營美國與盟邦間的關係，是確保海上航線安全與支持印太自由開放至關重要的環節。

此外，在1244條討論中國軍隊與安全發展、1246條談中國在拉丁美洲與加勒比海發展與擴張的條文中，國會提到需注意中國對台戰略與台灣海峽安全情勢，以及中國持續向拉美與加勒比海地區與台外交往來的國家與組織施壓，並鼓勵其轉向與中國往來的行為。

至於參議院版的2022財政年度國防授權法，7月23日已由美國參議院軍事委員會過。其中對台措施主要分為三大部分：協助台灣提升防衛能力、確保美軍維持阻止共片面改變台灣現狀之能力以及探索國民民兵與台灣合作的可能性。法案也要求美國國防部長評估台灣不對稱防衛能力，並提出如何協助台灣提升相關能力的計畫。

法案在經過參眾兩院軍委會通過後，將送兩院全院表決。但由於參眾兩院通過版本不同，法案還需再經過兩院協商最後版本，並重新各自表決通過後，才送交美國總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。