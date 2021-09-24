促進資源循環！臺灣環保署攜手15家業者舉辦10月手機回收月

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）為促進資源循環，鼓勵民眾回收廢手機，行政院環境保護署於2021年度結合品牌、電信、便利商店、新創公司及縣市環保局辦理10月手機回收月活動，以增加回收便利性、企業加碼優惠及抽獎活動，並期望可朝回收5萬支手機的目標前進。

環保署表示，自2019年起訂定每年10月為手機回收月，當年度活動回收2.3萬支，2020年回收3.7萬支手機，民眾反映熱烈。今年的活動結合15家業者和22個縣市環保局，透過線上和線下方式回收，期間內以物流到府收件、自行郵寄或親自送到6,608處回收點，完成手機回收及填答問卷，即可獲企業提供加碼優惠，同時取得抽獎資格。交出廢機就有機會換新機，回收愈多好康愈多，環保署也將提供50份好禮。

活動期間自10月1日起至10月31日止，合作企業包含台灣三星電子、OPPO、HTC、ASUS、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、全家便利商店、點子行動科技等，民眾除可將廢手機攜至企業指定門市回收外，亦可送至縣市環保局提供的回收地點做回收。另外，因應疫情，今年更提供線上回收服務，讓民眾可以安心防疫做回收。

環保署提醒，在回收廢手機前先刪除個人資料或恢復原廠設定，回收並完成登錄及問卷後，即可享有環保署的抽獎機會與企業提供的加碼優惠，並於11月中旬抽出幸運得主，活動詳情請至生活廢棄物質管理資訊系統查詢。

▲謝炳輝執行秘書與手機品牌業者大合照. (照片來源：環保署提供)

照片來源：環保署提供