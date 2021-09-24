【果粉換機潮】蘋果iPhone 13系列新機•今在台灣各地開賣　線上直播、實體店面各出奇招

蘋果iPhone 13系列新機24日開賣，電信業者普遍看旺銷售，信義A13直營店展示4款新機iPhone 13 Pro Max（右起）、... 蘋果iPhone 13系列新機24日開賣，電信業者普遍看旺銷售，信義A13直營店展示4款新機iPhone 13 Pro Max（右起）、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini。中央社

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）蘋果新機iPhone 13於今天(24日)全台開賣，雖然國內疫情趨緩，防疫仍不能鬆懈，中華電與台灣大首度舉行線上開賣直播，遠傳、台灣之星、亞太電信則有實體開賣儀式。

蘋果iPhone 13系列新機24日開賣，台灣大哥大推出多種購機優惠。圖為Show Girl在台灣大哥大門市裡展示商品，衝刺買氣。中央社

圖／Gt 亞太電信數位門市官方臉書

業界分析，儘管iPhone 13系列遭彭博評為「歷年來升級幅度最弱」的一次，蘋果仍靠著「升級不加價」的親民定價，成功激發果粉換機潮。

蘋果iPhone 13系列新機今天(24日)開賣首日，果粉不減熱情，仍至中華電信、遠傳信義門市排隊購買新機，中華電信、遠傳頭香客戶均表示將購入天峰藍。

台灣大哥大

台灣大哥大日前宣布24日上午8時起，將於全台指定服務據點、網路門市與電商通路同步開賣iPhone 13系列，今年為了防疫考量，取消排隊首賣活動，改採線上開賣會，由人氣網紅那那大師與又仁擔綱主持，並將邀請神秘嘉賓參與直播互動。

這些神秘嘉賓的身分在今天揭曉，原來是台灣２０２０東京奧運代表隊的「舉重女神」郭婞淳、「拳擊女神」黃筱雯「體操精靈」丁華恬等人。

台灣大哥大舉行線上開賣直播，台灣大總經理林之晨（左2）、「舉重女神」郭婞淳（右2）、「拳擊女神」黃筱雯（右）「體操精靈」丁華恬（左）等人出席活動。中央社

中華電信

搶得中華電頭香的客戶鍾姓先生指出，24日早上6時才到，沒想到首次排隊就排到第一名，將購入iPhone 13 512G天峰藍。中央社

蘋果iPhone 13今天開賣，中華電信在早上舉辦「iPhone 13新機線上首賣會」，連線威秀門市現場及線上開賣記者會，針對信義威秀門市排隊的前20位民眾贈送AirPods Pro耳機。

搶得中華電頭香的客戶鍾姓民眾指出，今天早上6時才到，沒想到首次排隊就排到第一名，現在用的是iPhone11 pro 256G，因為容量不夠用，決定更換新機，將購入iPhone 13 512G天峰藍。

遠傳電信

遠傳電信頭香客戶劉先生表示，從23日下午5時開始排隊，歷經10幾個小時，終於買到手機，將購入iPhone 13 Pro Max 128G天峰藍。中央社

遠傳今早8時在信義威秀門市開賣蘋果iPhone 13系列新機，現場遵守防疫規範，為民眾測量體溫，並以酒精消毒。此外，遠傳也提供現場民眾「遠傳蘋安包」，附上口罩、鳳梨酥以及能量飲。

遠傳電信頭香客戶劉先生表示，他是資深果粉，擁有每一代蘋果手機，目前使用的是iPhone 12。他從昨天（２３日）下午5時開始排隊，歷經10幾個小時，終於買到手機。這也是繼去年在百貨門市搶下頭香後，今年第二度排第一，將搭配「遠傳心5G」月付1399元綁24個月，申辦iPhone 13 Pro Max 128G天峰藍。

遠傳總經理井琪也親自到現場，與民眾一同迎接iPhone 13新機。井琪指出，民眾可以用1399元月資費將iPhone 13零元帶回家，遠傳5G網速「世界第一」，不論是新、舊客戶都歡迎來遠傳體驗5G。

蘋果直營店

至於蘋果直營店到26日為止，僅提供官網預購民眾取貨，無法現場購買。搶下信義A13直營店排隊頭香的Lester打算入手iPhone 13 Pro Max金色128GB，是他第10支iPhone手機。

中央社引述年約30歲的Lester說，因為昨天吃太多、睡不好，決定今天早點來排隊，清晨4時前就抵達直營店門口，意外拿下頭香。

從事網路廣告業的Lester現在使用iPhone 12 Pro Max石墨色，今天買的新機將是他第10支iPhone，選128GB原因是平常有在備份，不需要太大容量。

談到新功能，Lester最期待的是更新頻率高達120Hz的螢幕，原本以為去年發表的iPhone 12系列會搭載，一直等到今年才有，決定入手。

排在第2名的許先生是去年頭香，今天要購買iPhone 13 Pro Max天峰藍色2支，其中一支是姐夫要送給姐姐的生日禮物；新功能最期待微距攝影和電影級錄影模式。

直營店排隊第3名的Allen目前使用iPhone 12藍色，今天要換iPhone 13藍色128GB，沒選Pro機型是因為不喜歡3鏡頭造型。

台灣之星

台灣之星一樣舉辦實體開賣會，24日開賣日推出限定優惠，除了手機配件大禮包最低33折起外，符合指定資格，再送買東西商城購物抵用券5000元。

亞太電信

亞太電信今天在台北三創門市舉辦「全民舞吉 搶新iPhone」限量首賣活動，號召果粉一起跳「Gt 5G健身操」，申辦iPhone 13升等5G，頭香果粉還有機會享升級1TB容量，還有MagSafe無線充電盤、Anker主動降噪真無線藍牙耳機等配件。

蘋果iPhone 13 24日開賣，吸引不少民眾到場排隊，中華電信針對信義威秀門市排隊的前20位民眾贈送AirPods Pro耳機。中央社

蘋果iPhone 13系列新機24日開賣，許多民眾提前到場排隊，準備搶先購買。中央社