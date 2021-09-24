康達出任美國亞太助卿 將推動台美關係

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國參議院今（24）日通過美國國務院亞太助卿提名人事案。將上任的康達擁有27年外交經驗，熟稔亞洲事務且精通中日文，並矢言上任後將進一步發展台美關係。

中央社報導，康達（Daniel Kritenbrink）出任國務院亞太助卿的人事案今日在參議院以72票贊成、14票反對壓倒性通過。

康達1994年踏入美國外交工作，先後待過日本、科威特、北京，在歐巴馬歐巴馬（Barack Obama）任內，曾出任國務院中國與蒙古事務辦公室主任，並短暫代理副亞太助卿職務；2015年從北京返美後，則出任白宮國安會亞太事務資深主任，過去近3年半時間擔任美國駐越南大使。

儘管獲兩黨支持，早在6月24日參院外委會已通過康達的提名，但因少數共和黨籍參議員以阻擋人事案為籌碼，導致亞太助卿一位長達三個月空缺。

美國國務院設有多個助卿職位，隸屬於掌管不同事務的6位次卿底下，在主管「政治事務」次卿之下的亞太助卿，負責東亞與太平洋事務，轄區不僅有台灣、日本、南韓等美國盟友，更包含目前美國最大對手中國。

先前康達在6月15日的提名聽證會上，羅列六大工作目標，包含重振盟友關係、在美中戰略競爭中取得勝利、降低北韓核武威脅、支持有利全體美國人民的包容性經濟政策、促進民主人權、因應新冠疫情與氣候變遷等全球優先事項。

康達也指出，美台關係「至關重要」上任後將進一步發展與台關係，也會致力履行「台灣關係法」下義務，協助台灣自我防衛。他也強調，台灣是美國前10大貿易夥伴，雙方也有重要文化與其他領域關係，且台灣在國際衛生領域扮演關鍵重要角色，美方應支持擴大台灣國際空間。

至如何應對美國「最大地緣政治考驗」的中國，康達表示將致力讓美國在雙方戰略競爭中獲勝，並就向北京究責有關新疆種族滅絕、香港自治與自由遭踐踏等議題。此外，也會抵制中國不公平貿易作為，確保關鍵供應鏈安全，保護美國敏感技術。