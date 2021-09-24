台北電影節正式起跑！開幕片《月老》票券20秒內完售破紀錄　「觀眾票選獎」抽好禮加碼Happy Hour驚喜

台北電影節由開幕片《月老》揭幕，左起：黃立成、九把刀、宋芸樺、王淨、柯震東(圖/台北電影節) 台北電影節由開幕片《月老》揭幕，左起：黃立成、九把刀、宋芸樺、王淨、柯震東(圖/台北電影節)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)第23屆台北電影節昨（23）日正式揭幕！開幕片為九把刀導演的奇幻愛情電影《月老》，更創下影展票券開賣20秒內完售的超狂紀錄，令粉絲十分期待。

2021台北電影節本將於6月舉行，但受到疫情影響延期三個月至今與觀眾見面，已於23日開跑，共放映127部電影與10部XR影片，將於台北五大場館17天輪番上映，包含信義威秀影城、MUVIE CINEMA、京站威秀影城、光點華山電影館、松山文創園區-藝巷空間，票券已於9月13日開賣，目前已有超過80場次熱銷完售。

本屆開幕片《月老》由柯震東、王淨及宋芸樺領銜主演，是知名小說家九把刀執導的第二部劇情長片，黃立成出任監製，在台北電影節票券開賣當天，創下312張票在20秒內全數賣光的紀錄。

九把刀透露，「10年前開始拍電影是很大的意外，也覺得非常幸運，《月老》還在寫劇本的階段，我的狗過世了，對我的生命衝擊很大，而電影快要開始拍的時候，老婆懷孕了，新生命又開始了。」這樣的經歷讓他感覺冥冥中有一股力量在跟他對話，他應該更全力去呼應。

在片中認真揣摩飾演純情角色的柯震東說，《月老》裡面有愛情、輪迴生死，每個人都能找到自己的重點，以及生命中的悲歡喜樂。

王淨表示，在還沒有進演藝圈的時候就已經是九把刀的粉絲了，能夠演出《月老》覺得很開心，因為跟她之前的角色不一樣，而且並不是被欽點，是透過試鏡爭取來的，王淨說這個角色比較貼近自己，因為比較像自己跟朋友相處時的樣子，可以形容自己是比較中二的角色。

電影節舉辦「觀眾票選獎」等活動，參加就有機會抽好禮，憑存根聯還可兌換Happy Hour驚喜，票券現正於OPENTIX兩廳院文化生活熱賣中，購票前可先於官網參考節目專刊與場次表。



《月老》(圖/台北電影節)



(圖擷取自台北電影節官網)



(圖擷取自台北電影節官網)