抽身阿富汗全面應對中國 布林肯透露全新印太戰略

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）美國毅然自20年阿富汗戰爭泥淖抽身，將重心轉向印太地區，應對中國挑戰。美國國務卿布林肯於美東時間23日表示，將於今秋公布最新印太戰略，將會以自由、開放、韌性與安全的共同願景為基礎，並強調東協的在其中的重要角色。

據白宮聲明，布林肯（Antony Blinken）23日在與東協（ASEAN）外長會晤中，提及美國將於秋日公布新版全方位印太戰略，戰略內容會以各方對區域自由、開放、互聯交織、韌性與安全的共同願景作為基礎，然相關細節並未進一步說明。

布林肯也強調，美國對東協的承諾依舊強而有力，並稱東協為印太地區核心，全新的印太戰略將反應東南亞隊印帶地區的重要性，以及東協在決定該地區的未來發揮關鍵作用。

中央社報導，布林肯也談及，會參照歐盟（EU）前幾日公布的印太戰略報告，檢視如何深化與法國在印太的合作，他認為方式相當多。

該報告將為美國總統拜登（Joe Biden）上任以來首份印太戰略報告，外界密切關注將資源與關注自中東轉移到印太地區的美國將如何重新部署，應對中國來自中國的挑戰。

美國上一份印太戰略報告在2019年6月發布，時值前總統川普（Donald Trump）任內，該報告關注中國竊取智慧財產權、南海軍事化與在台灣周遭行動等問題作為，並強調美台關係至關重要，美國尋求與台灣建立強而有力夥伴關係，也會持續確保台灣有足夠防衛能力。