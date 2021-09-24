恢復臺灣森川里海自然生態網絡 國寶魚櫻花鉤吻鮭棲地復育計畫啟動

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）由雪霸國家公園管理處媒合，慈心基金會運用共好的夥伴合作關係植樹造林，復育環境清淨指標物種—「國寶魚」臺灣櫻花鉤吻鮭的原始棲地。同時，推動高山農場轉型，打造觀光旅遊兼蓄的生態文化，9月22至23日在武陵農場啟動「櫻花鉤吻鮭棲地復育造林」計畫。

「國寶魚」櫻花鉤吻鮭是地球上鮭鱒類分布的最南界，因地殼變動及氣候暖化，櫻花鉤吻鮭不再降海，僅分布於大甲溪上游支流，成為陸封型鮭魚，具稀有性與獨特性的清淨生態指標物種，列為第一級保育類（瀕臨絕種）野生動物。

1960 至 1970 年間，櫻花鉤吻鮭棲地因人為的開發，加上多處攔砂壩的阻隔，影響鮭魚族群的交流與繁殖，1992年僅剩七家灣溪的200餘尾。在雪霸國家公園、武陵農場、林務局努力不懈之下，包含拆除攔砂壩、人工養殖放流、廢耕地植樹等，至今已成功於溪流復育超過1萬尾。然而，櫻花鉤吻鮭的棲地仍然在嚴峻的氣候變遷考驗下，面臨了棲地零碎及維持穩定之環境難題。

雪霸國家公園管理處武陵管理站主任廖林彥表示，大甲溪上游的森林使河流水溫保持終年攝氏17度以下，這是櫻花鉤吻鮭的生存關鍵，而溪流旁樹林間的昆蟲等，是提供櫻花鉤吻鮭食物的來源。相對地，當牠走到生命終點，死亡後身體又會貢獻給河川、森林及生態系，然後山林得到滋養又回饋給牠的子孫，成為一個互相依存的循環。

慈心基金會種樹總監程禮怡表示，退輔會武陵農場近年經營重點由傳統慣行農業的溫帶水果生產，轉型為生態觀光為主，慈心種樹團隊於該地提供廢耕地 11.27 公頃進行植樹；樹種選擇則由林務局提供合適的樹苗，其中接近遊客面的區域，種植在地秋冬紅葉樹種，如：青楓、臺灣紅榨槭，或是春天盛開的霧社櫻，同時也創造出遊憩價值; 而遊客無法抵達的區域，則完全以生態為重，種植森氏櫟、山桐子、臺灣蘋果等，提供果實與在地野生動物分享。另外種植臺灣杉、雲杉等高山常綠大喬木，把在地針闊葉混和的森林原貌，重新帶回武陵農場，與在此的人們及野生動物共榮共存。

慈心基金會執行長蘇慕容表示，基金會長期尋求與所有生命的和諧共處之道，認知森林是乘載人與萬物相互依存的福祉。因此期盼在武陵農場提供的土地廣植樹木，串連整個大甲溪上游，在該地區各公部門與民間的共同願景中，以夥伴關係的力量，恢復國寶魚完整的健康生態體系，建構櫻花鉤吻鮭復育的永續願景。

9月23日「復育回鮭」啟動儀式特別由退輔會副主委陳曉明、林務局局長林華慶、雪霸國家公園管理處處長張維銓、內政部營建署主任秘書王東永、和泰汽車本部長劉傳宏，以及慈心基金會執行長蘇慕容等蒞臨。同時藉由來賓以植樹儀式，在山河大地的見證下，共同種下代表國土關懷新里程，以及臺灣櫻花鉤吻鮭棲地生態復育的希望之樹。

照片左起：慈心基金會執行長蘇慕容、和泰汽車本部長劉傳宏、退輔會副主委陳曉明、林務局局長林華慶、內政部營建署主任秘書王東永蒞臨。(照片來源：慈心基金會提供)