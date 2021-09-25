〈時評〉台灣需要大翻轉

經濟與軍事，本來是國際事務的兩大主軸。在武漢肺炎肆虐全球後， 公衛的角色無疑取得舉足輕重的一席之地。

與民主國際為敵的中國，其經年累月無視國際秩序規範的經貿， 以及如脫繮野馬的軍事崛起，遭川普點燃示警烽火後， 國際社會又碰巧遇上來自中國武漢肺炎延燒全球的危害，如此「 覇道」加上「不負責任」的中國，在經濟、軍事、 公衛上同時交出惡名昭彰的成績單，自然由而引導出一股「 天下圍中」的氛圍。

跟中國的「惡」形成強烈對比的，是台灣的「善」──在聯合國、W HO等國際組織門外飽受中國覇凌只能逆來順受、 在週邊空域與海域飽受中國騷擾挑釁只能低調抵抗的台灣， 所受的委曲，已獲得愈來愈多的國際聲援！ 堅持站在國際民主陣營的台灣，不但能善盡遵守各項國際規約， 還一再有見義勇為之舉：對日本311大地震的熱烈捐款， 讓日本感念至今；在行有餘力下， 第一時間對全球捐贈武漢肺炎防疫口罩與醫療用品， 更擄獲眾多世人的掌聲，在善的循環下， 連向來跟台灣連結不多的捷克、立陶宛、斯洛伐克、 波蘭等歐洲國家，都開始對台灣伸出友誼之手！

當然，外在情勢大好的台灣，內部反而有莫名其妙症候群， 而非一無缺點。例如──

這廂，我空軍健兒一天到晚忙著捍衛領空、 對侵入航空識別區的中國軍機進行驅離的動作，那廂， 我法曹大人接二連三開門揖盜、 對人贓俱獲的共諜判處可以易課罰金的數月徒刑，甚至於緩刑， 這種變相鼓勵共諜的司法判決，對外會給民主國際、 對內會對可能被共諜組織吸收者釋放怎樣的訊息？ 對台灣的國安會有何等嚴重的傷害？

那廂，連地溝油、毒奶粉都見怪不怪的中國， 幾年來卻對台灣的屏東石斑、台南虱目魚養殖業者，由「進」好「 進」滿，到「禁」好「禁」滿，出發點那一次是食安考量？ 那一次不是針對綠色執政縣市的政治操作？這廂， 有了一次又一次的前車之鑒，不說中國對台灣的充滿敵意算計了， 光從分散風險的角度看，將農產品外銷的重中之重押在中國， 就是極其愚蠢且危險的！今天，不懂得事先防範、超前部署， 讓中國上演封殺鳳梨、釋迦、蓮霧的「水果劇」，還搬WTO的大道 理想跟視國際規約如廢紙的中國對牛彈琴一番， 不是對中國共產黨無理取鬧的本色太無知嗎？

中國對澳洲農漁產品祭出抵制，拒絕向惡覇中國卑躬屈膝的澳洲， 結果完全沒傷到筋骨，台灣， 不能從中學習到遠離中國的生存之道嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）