整個台北都是伸展台！台北時裝週SS22時尚藝術跨界走秀　開幕大秀5G異地共演

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)2021「台北時裝週SS22」兩場精彩開幕秀將採異地共演，六組時尚與藝術的結合展演、16家品牌秀將於10
第四屆「台北時裝週」，
文化部常務次長李連權於記者會表示，今年七大特色，第一是鏈結國際知名商貿平台「JOOR PASSPORT」，媒合台灣時尚品牌與國際買主；第二是超過一半的品牌秀在外場獨立發表，使設計師在城市的每個角落將時尚美學遍地開花；第三是時尚與藝術跨界開幕秀，打造虛實融合、異地共演的文化科技沉浸式體驗；第四是主題策展台灣時裝史，建立台灣時裝主體性，帶領觀眾穿越台灣的時裝記憶；第五是前進台北國際藝術博覽會，設立「時尚藝術跨界特區」；第六是透過時裝設計新人獎與新鮮秀等實戰訓練舞台，培育時尚設計明日之星；第七是跨出台北市，將台北時裝週延伸到台南及高雄，擴大時尚美學感染力至全台灣。
本季開幕秀將台北時裝週的五大主張：「永續、機能、多元、跨界、
其中「跨越：時尚與藝術匯流」
六個台灣服裝品牌結合六組藝術家組成開幕跨界秀的豪華陣
今年品牌秀將在10月3日至10月17日登場，共16場台灣設計師品牌秀，本季更超過半數共9個設計師品牌，將在各具特色的展場獨立進行發表2022春夏系列最新作品，讓台北時裝週在城市的每個角落遍地開花，最是讓人期待。
16位參與2021台北時裝週SS22品牌秀的名單，分別為#DAMUR、C JEAN、CHARINYEH、Claudia Wang、Dleet、DOUCHANGLEE、GIOIA PAN、INF、Jamie Wei Huang、JENN LEE、Liyu Tsai、Seivson、SILZENCE men、Story Wear、WANGLILING、WEAVISM。
開幕跨界秀－「跨越：時尚與藝術匯流」、「交匯：
日期：10月7日（四）19:00
地點：台北101双融域、松山文創園區4號倉庫
設計師品牌秀
日期：官方場地／10月7至10月11日；自行場外辦秀／10月
地點：官方場地／松山文創園區4號倉庫（
時裝設計新人獎與新鮮
日期：10月6日（三）14:00
地點：松山文創園區4號倉庫
新鮮秀
日期：10月8日（五）14:00
地點：松山文創園區4號倉庫
展出品牌：2021台北時裝週AW21校際展演與高雄青時尚優勝