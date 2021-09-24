整個台北都是伸展台！台北時裝週SS22時尚藝術跨界走秀　開幕大秀5G異地共演

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)2021「台北時裝週SS22」兩場精彩開幕秀將採異地共演，六組時尚與藝術的結合展演、16家品牌秀將於10 月3日至10月17日在台北市區盛大展開。

第四屆「台北時裝週」， 台北時裝週自今(2021)年開始，比照國際時裝週時程， 一年舉辦秋冬季（AW）及春夏季（SS）兩次時裝週，繼今年3月 成功舉辦全球唯一的實體秋冬季時裝週後，文化部昨（23） 日宣告，「2021台北時裝週SS22」將於10 月3日至10月17日在松山文創園區及台北市區盛大展開。

文化部常務次長李連權於記者會表示，今年七大特色，第一是鏈結國際知名商貿平台「JOOR PASSPORT」，媒合台灣時尚品牌與國際買主；第二是超過一半的品牌秀在外場獨立發表，使設計師在城市的每個角落將時尚美學遍地開花；第三是時尚與藝術跨界開幕秀，打造虛實融合、異地共演的文化科技沉浸式體驗；第四是主題策展台灣時裝史，建立台灣時裝主體性，帶領觀眾穿越台灣的時裝記憶；第五是前進台北國際藝術博覽會，設立「時尚藝術跨界特區」；第六是透過時裝設計新人獎與新鮮秀等實戰訓練舞台，培育時尚設計明日之星；第七是跨出台北市，將台北時裝週延伸到台南及高雄，擴大時尚美學感染力至全台灣。

本季開幕秀將台北時裝週的五大主張：「永續、機能、多元、跨界、 人文」再做延伸，成就此次兩主題的跨界秀，分別為「跨越： 時尚與藝術匯流」及「交匯：音樂與時尚饗宴」兩場開幕活動。

其中「跨越：時尚與藝術匯流」 以六組台灣設計師品牌與藝術家精彩結合，將利用台北101 AMBI SPACE ONE全沉浸式投影空間，由知名數位體驗設計團隊叁式擔任策展人， 打造具獨特創意的新形態時裝展演； 同時間於松山文創園區舉辦以「交匯：音樂與時尚饗宴」為主題， 結合流行音樂及數位時尚的跨界秀，並運用中華電信5G傳送技術進 行兩場域異地共演。

六個台灣服裝品牌結合六組藝術家組成開幕跨界秀的豪華陣 容，分別是：#DAMUR黃世舜x藝術家吳東龍、AUSTIN. W吳日云x藝術家羅得嘉、C JEAN簡君嫄 x藝術家陳景林與馬毓秀、INF郭瑋x藝術家角斯、UUIN劉子 超、劉燕純、林宏諭x藝術家江凱群，以及JUST IN XX周裕穎x藝術家江賢二。

今年品牌秀將在10月3日至10月17日登場，共16場台灣設計師品牌秀，本季更超過半數共9個設計師品牌，將在各具特色的展場獨立進行發表2022春夏系列最新作品，讓台北時裝週在城市的每個角落遍地開花，最是讓人期待。

16位參與2021台北時裝週SS22品牌秀的名單，分別為#DAMUR、C JEAN、CHARINYEH、Claudia Wang、Dleet、DOUCHANGLEE、GIOIA PAN、INF、Jamie Wei Huang、JENN LEE、Liyu Tsai、Seivson、SILZENCE men、Story Wear、WANGLILING、WEAVISM。

開幕跨界秀－「跨越：時尚與藝術匯流」、「交匯： 音樂與時尚饗宴」

日期：10月7日（四）19:00

地點：台北101双融域、松山文創園區4號倉庫

設計師品牌秀

日期：官方場地／10月7至10月11日；自行場外辦秀／10月 3至10月17日

地點：官方場地／松山文創園區4號倉庫（ 自行辦秀地點於台北市區各地）

時裝設計新人獎與新鮮 秀 時裝設計新人獎

日期：10月6日（三）14:00

地點：松山文創園區4號倉庫

新鮮秀

日期：10月8日（五）14:00

地點：松山文創園區4號倉庫

展出品牌：2021台北時裝週AW21校際展演與高雄青時尚優勝 者共7位新秀設計師