楊憲宏：台灣從美國的「隱形隊友」已升級「核心隊友」

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）在23日美國之音的專家對談專題中，幾位亞太政經軍事專家表示，美國及台灣近年來在國防、外交、國安、經濟等領域互動有顯著提高，更說台灣已從過去美國的「隱形隊友」，提升成為「核心隊友」，而所謂台海關係「維持現狀」也有了新的思維與解讀。

專題報導中，旅美時評人唐靖遠表示，在中國對台灣威脅及騷擾不斷升高背景下，美國一改過去「零方案」原則，從「對台軍售」變成「台灣製造」。 台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏則以近期兩個事件呼應唐的說法，包括台灣總統蔡英文上周在台灣視導飛指部（飛彈指揮部）時公開表達不再當個等待救援者的角色，而是具備源頭打擊的能力；以及同一時間台灣國安外交高層在美國向盟友展現台灣有自我防衛的決心。

唐靖遠觀察，美台關係的這種提升，它並不意味著美國是公開放棄了一個中國原則，它其實只是在一個巨大的模糊化的政策空間之中，它逐漸往清晰化移動，對台灣的支持由暗轉明。唐也說，美國的「維持現狀」的內涵己有所改變，從過去核心內涵是「中共不統、台灣不獨」一種相對靜態的、沒有尖銳對抗的一種現狀，到如今為防範傾向武統的中共，美台須積極因地制宜做出反應，「變成是一種相對動態」一種新的平衡、新的現狀。

報導引用分析人士指出，從軍事安全方面台灣外交部長吳釗燮參與的蒙特瑞會談、國防檢討會談（Defense Review Talks），到外交領域的「台北政治軍事對話」（Political and Military Dialogue），或是經濟領域的台美供應產業鏈對話，這些過去不公開的會議現在很多都是由美方主動披露。分析人士認為，台灣逐漸從過去美國的「隱形隊友」提升為「核心隊友」。

楊憲宏分析，「台灣海峽上連接東海，下連接南海，這片海域創造國際高達35％到40％的GDP，包括美、日、韓等國的船運或是飛機都會通過台灣海峽。如果台灣落入中共手中，就會切斷這些國家的重要生命線，失去台灣，他們也會失去自己。這種互相之間形成的共同感，使台灣變成核心隊友。」

楊憲宏觀察，值此之際，「台灣就從過去是隱形的隊友，跟在隊伍最後面、藏在後面，現在既然你（中共）就是要惹台灣，飛機天天這樣飛，大家都看不下去，跟你講也沒用，所以就乾脆把台灣變成核心隊伍，才能夠被充分保護。」