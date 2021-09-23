電價連7凍！10月起每度維持2.6253元　用電大戶明年夏月電價時間提前

今年10月至明年3月電價不調整，維持每度2.6253元，邁入連7凍。(示意圖／Getty Images) 今年10月至明年3月電價不調整，維持每度2.6253元，邁入連7凍。(示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）經濟部次長曾文生今（23）日宣布，考量疫情衝擊，以電價穩定為優先，今年10月至明年3月電價不調整，維持每度2.6253元，邁入連7凍；此外，規劃5月下半月也納入夏月電價範圍，預料明年將從2.5萬戶用電大戶先試行，具體方案待台電充分溝通後提到電價費率審議會。

經濟部今天舉行110年度第2次電價費率審議會，台電提出電價應調漲1.2%方案，不過，與會委員考量疫情衝擊，社會處在逐漸復甦狀態，應以電價穩定為優先，決議10月至明年3月維持每度電價不調整，維持每度2.6253元，至今已連續7次不調整，也是2015年立法院通過新電價費率計算公式以來，凍漲時間最長一次。

另外，由於氣候變遷造成5月高溫，為了提早因應電力系統之需求面管理，預計從5月下半月也納入夏月電價，調整後的夏月電價實施時間從原本的6月至9月，改為5月16日至9月30日。

時間電價自由選擇方案部分，台電公司將於今年10月推出時間帶自由選擇方案，如夏月尖峰電價時間有2種選擇，原方案的白天10:00至12:00、13:00至17:00及新方案的夜間16:00至22:00，讓用戶自由選用，將試辦1年。

經濟部能源局長游振偉表示，明年5月16日起，將從2.5萬戶高壓用戶先行，不過，全年的電價要維持均價，所以非夏月電價將先調降，具體方案待台電充分溝通後提到電價費率審議會。