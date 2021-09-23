美國CDC批准追加施打第三劑疫苗！老人、高風險群可續接種輝瑞

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）在最新的決議中，授權輝瑞BNT新冠疫苗作為追加劑，讓65歲以上老年人及高風險族群得以施打第三劑疫苗，對抗Delta變種病毒。

根據美聯社，美國 FDA 22日的決議，授權輝瑞BNT新冠疫苗（Pfizer/BNT）作為追加劑給 65 歲及以上的美國人、有潛在健康狀況的年輕人以及從事高風險醫療工作的人，這和上週五（17日） FDA 的決議大相徑庭。

FDA上週以壓倒性的多數反對總統拜登提出「為所有16歲以上、至少在6個月前打過第二劑疫苗的人批准施打第三劑加強疫苗」的提議，認為第三劑疫苗的安全性與副作用仍有待考證。

不過，FDA本週三的會議中則同意讓老年人以及高風險族群接種第三劑疫苗，以加強面對Delta變種病毒的保護力。

白宮新聞秘書 Jen Psaki 週三晚間在推特上表示，之所以會同意追加劑的施打，是根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的建議，以及數週的準備而做出的決定。Jen Psaki 強調「今天 FDA 的決定象徵我們努力為美國人提供額外保護的重要一步。」

根據聯合報，面對此項決議，FDA 前首席科學家古德曼（Jesse L. Goodman）表示，由於加強疫苗仍存在一些不確定性，監管機構在繼續研究其安全性和效能的同時，先授予緊急許可，同時循序漸進是相當明智的。