台灣入CPTPP有求日本?! 蘇貞昌：核食絕不准進口　陳時中應為「3+11」決策下台?! 蘇揆：這是不對的

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨立委曾銘宗今天 (9/23) 詢問，台灣申請加入CPTPP將有求日本，政府是否會開放日本核食進口。行政院長蘇貞昌說，任何食品是核食絕對不准進口，但是不是核食不能給人家貼標籤，政府一定會守護國人健康，以科學標準、符合國際規範來考量。

台灣昨(22日) 下午正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），中國則是16日正式遞出加入CPTPP申請。

行政院長蘇貞昌及相關部會首長，今天赴立法院列席報告中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案編製經過，並備質詢。

曾銘宗問到，CPTPP由日本主導，台灣要加入將有求於日本，是否會因此開放日本核食進口。

蘇貞昌說，如果有任何食品是核食，那絕對不准進口，但食品是不是核食，不能給人家貼標籤，政府一定守護國人健康，以科學標準、符合國際規範來考量。

曾銘宗詢問，是否可以宣示政府絕對不開放日本核食進口。蘇貞昌說，不是只有日本，全世界的國家如果食品是核食都不能進口，但是不是核食要用科學證據、國際標準來考量，不能貼標籤，說人家是核食。

曾銘宗指出，2018年11月24日公投結果，有779萬多票通過希望維持禁止開放日本福島311核災相關地區食品進口，希望行政院尊重公投結果。蘇貞昌說，對於公投結果，政府將遵守公投法相關規定，而政府對於任何食品進口，嚴守國人健康、科學標準、國際水準等3個標準。

此外，曾銘宗也問到，為何不趕在中國前申請加入CPTPP，是不是國安情報沒有掌握。蘇貞昌說，台灣對於加入CPTPP準備很久，非正式管道與各會員國磋商，中國的動作反而比較突兀，會員國有的反映不是很好，反觀台灣一申請加入，日本等相關會員國都表示歡迎。

曾銘宗說，因為加入是共識決，加入成功的機率高不高？在中國打壓下，有沒有大於10%？蘇貞昌說，CPTPP是高標準的經濟組合，對於相關要求很嚴格，台灣是自由經濟體相當適合，相關會員國對台灣相當友善，相關準備很久，希望這次能順利。

國發會主委龔明鑫說，加入的相關資格條件都已經準備好了，也與大部分主要國家都做過諮商，他認為加入機率是超過10%的。曾銘宗追問，機率有沒有上看30%？龔明鑫說，盡量來努力。

另外台灣民眾黨立委邱臣遠，要求衛福部長陳時中為「3+11」決策下台負責。

陳時中今天表示，他本於政務官良知良能，做好份內事情。行政院長蘇貞昌指出，要叫長期認真的陳時中下台是不對的。

邱臣遠指出，陳時中曾在5月28日在立法院備詢時口誤稱「3+11」的決策會議由副主指揮官陳宗彥主持，要求陳時中向立法院致歉。陳時中表示，當天就已向邱臣遠表達他講錯了，記憶不清，隔天記者會也有澄清，對於5月28日講錯話，他感到很抱歉。

邱臣遠質問，陳時中多次向外發言說會對「3+11」負責，但該如何負責？是要立刻請辭下台、等疫苗兩劑覆蓋率達60%再請辭負責，還是向染疫的亡者三鞠躬以示負責，還是認為防疫功大於過不需負責，或是根本沒有錯，不用負責。

陳時中指出，他本於政務官的良知良能，做好份內事情。邱臣遠則表示，立法院長游錫堃曾因八掌溪事件請辭行政院副院長，前交通部長林佳龍也因太魯閣號事件造成49死請辭，希望陳時中要拿出態度，給民眾一個交代。

陳時中表示，對於「3+11」，已經把疫情控制住，不知道邱臣遠的想法為何，如果是說「3+11」衍生到五月的疫情，調查報告也寫得很清楚，兩者沒有辦法找到關聯性。 針對邱臣遠指政府透過特定媒體向在野黨潑髒水，他表示，在野黨的事情也不需要潑髒水，大家都理性問政。

邱臣遠指出， 聽起來陳時中並沒有要正面回答，所以他也認為陳時中這樣的態度，可能也是不想負責。

蘇貞昌則表示，「3+11」不是破口，與5月的疫情沒有關聯，到今天，疫情也都控制在個位數，對於長期這麼認真的陳時中，叫陳時中下台，這是不對的，應該講清楚，因果關係要正確。

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