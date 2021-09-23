台南大員皇冠假日酒店 指定住宿買1送1、餐飲滿千送200

「振興五倍券」將於2021年10月8日開放讓民眾領取，怎麼聰明使用，民眾可是摩拳擦掌做好使用攻略。看準這波振興商機，各界祭出多項優惠措施，迎接這一波消費熱潮。台南大員皇冠假日酒店自2021年10月12日起推出「指定房型買1送1」、「用餐滿1,000送200」優惠，領到振興五倍券的您即刻啟程台南之旅，還能搭配臺南購物節活動登錄消費發票，有機會抽中3房的輕豪宅。

政府推出「振興五倍券」，各行各業無不卯足全力推出一系列的促銷、加碼優惠，搶攻這波商機。台南大員皇冠假日酒店推出「振興五倍券 豪華雙床客房(陽台)買1送1」，平日每房4,800元起、週六每房7,300元起，須另加5%營業稅與10%服務費，可預訂入住日為即日起至2021年12月30日，每日限量5間，額滿為止。贈送1晚限平日入住，不含早餐，且須連續入住，無法分開使用或1晚2間房，恕不與其他優惠合併使用。2021年10月12日上午11點開放搶訂，僅限電話預訂06-3911858，恕不提供留言預訂，且無法加價升等其他房型，亦不列入優悅會積分與會員升等之禮遇。入住時則需使用振興5倍券支付至少1,000元，紙本或綁定信用卡皆適用。

來台南住宿搶買1送1，餐飲消費加碼多，台南大員皇冠假日酒店各餐廳推出「振興五倍券 餐飲消費滿1,000元送200元」，酒店內元素餐廳、煉.瓦日本特色餐廳、彩豐樓粵式中餐廳以及289吧，凡使用振興五倍券，餐飲單筆消費滿1,000元(內含任1張面額的五倍券)，即可獲贈餐飲抵用券100元2張，消費滿2,000元送5張，以此類推。以上餐飲消費須另加原餐價10%服務費，使用振興五倍券專案恕不其他優惠、信用卡、餐飲抵用券、好康券或其他餐券合併使用。為了維持用餐品質，請事先指定餐廳訂位。06-3911899轉各餐廳。

為了把五倍券消費留在台南，2021年臺南購物節推出「輕豪宅」當最大獎，凡消費滿100元的發票，即可享月月抽好禮的活動，分別於2021/10/5、11/5、12/5、2022/1/5以及2/5，獎品豐富有房子、車子、手機、家電和台南大員皇冠假日酒店總統套房等，總價值超過2千萬元，詳情請上臺南購物節與登錄發票參加抽獎。所以振興五倍券怎麼用最超值划算，來台南消費讓您滿載而歸，不虛此行。