萬里鱻蟹好食節開賣啦！熟蟹鱻蟹宴通路新上線！

又到了萬里蟹最美味的時節了， 今年新北市政府以產地、品蟹、時節等三元素，打造「 萬里鱻蟹好食節」的活動主軸，推廣最當「時」，最好「食」 的萬里蟹，除了強調產地魚市的防疫措施安全美味外， 本年度更著重強化產地行銷與通路， 特別輔導在地漁民及水產盤商媒合了知名電商MOMO， 並透過新北風雲餐廳「望月樓」，台北凱達大飯店， 聯合推出線上萬里蟹福袋、外帶鱻蟹宴提貨券， 讓民眾不論是到產地或是宅在家都能品嚐到新北最自豪的萬里蟹。

今年因5-7月受到三級警戒影響，為了強化萬里蟹通路， 以及敲開農漁產品電商通路開門磚， 萬里蟹品牌首度與知名電商MOMO購物網合作， 舉辦線上萬里蟹福袋及北海岸漁產品電商宅配， 輔導新北在地水產業者與大型電商合作， 即日起建置萬里蟹預購及漁產品專區， 萬里蟹新鮮熟凍蟹線上預購只要1799元， 這一批美味萬里蟹即日起至9月30日止開放預購， 限量1000份，10月中開始陸續出貨， 相較國外冷凍水產品划算不少， 還可搭配新北在地特色漁產品一同一次購足，不僅新鮮直送又方便， 更重要的是支持漁民嘗試多元電商通路發展， 讓此次的合作別具意義； 為了讓更多饕客們品嚐到萬里蟹最重要慶典「鱻蟹宴」， 今年特別與台北五星凱達大飯店及新北唯一2020年度餐廳風雲榜 上榜之「望月樓」合作推出「外帶鱻蟹宴」，結合電商通路， 6人份鱻蟹宴將分別以4,600元以及10, 999元的外帶提貨券方式販售， 讓更多人能品嚐到萬里蟹鮮美的滋味與隱含的品牌價值， 市長侯友宜表示，這次與電商平台業者合作推廣萬里蟹， 不只行銷萬里蟹及新北漁產品， 也是打破了傳統產業跟電商科技的藩籬， 更促進新北在地產業朝向智能行銷， 未來會持續鼓勵各式各樣的農漁產品站上電商平台。

目前已有59家萬里蟹合作餐廳共同行銷， 為了提升萬里蟹銷售通路，今年再度廣發英雄帖， 只要餐廳標榜使用「萬里蟹」，並且具有正式營業登記、 用餐環境乾淨、明碼標價等友善顧客的標準， 就可以加入萬里蟹合作餐廳名錄，聯名行銷，打造雙方共榮。