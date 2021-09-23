新北110年師鐸獎表揚6位教師 愛的連線疫齊打拚 私房故事獻祝福

新北市教育局今(23)日舉辦110年師鐸獎教師「 愛的連線疫齊打拼」表揚活動，因應疫情採取遠距連線，今年邀請6 位師鐸獎得獎教師，分別與一齊拚夢想學生們、拚未來的學校同仁、 還有拚教育的前輩教師分享溫馨私房故事， 傳遞對得獎老師真摯支持、勉勵及祝福。

教育局長張明文表示，為感謝得獎老師對教育的奉獻， 特別邀請復興商工速寫隊為得獎教師量身打造Q版人物像拼圖， 象徵新北師鐸獎教師不斷在教育現場帶著孩子「拚夢想、拚未來、 拚教育」。

莒光國小邱承宗校長服務逾40年於今年退休， 過去和校長一起為教育打拚的學校同仁集合了「得獎10篇」， 都是影響同仁們最深的10句校長勉勵名言， 以影片方式幽默呈現心目中的承宗校長。 最後由校長的兒子現身影片，述說校長除奉獻於學校教育外， 更致力家庭教育，在孩子心目中身為一家之主的父親， 在家庭教育中的重要角色，帶來滿滿驚喜與感動。

淡水國小郭炎煌老師致力於藝術教育，在他的教育路程中， 常以教育前輩們的教學理念砥礪自己，當已退休10年的林元紅校長 現身在視訊連線中，並且回憶和炎煌老師一同在2011年帶領學生 為施乾文化廣場設置的公共藝術，將淡水之美帶進孩子教育的故事， 讓炎煌老師銘感在心，而現在的淡水，更成為藝術聚集的殿堂。

大豐國小林曉筠老師擔任音樂老師，用音樂帶領孩子體驗世界。現為 9年級的薛元淳同學，曾經是曉筠老師帶領管弦樂團的長號首席， 將自己與曉筠老師一起到澳洲布里斯本國際藝術節演出臺灣音樂的回 憶拍成影片，元淳將和曉筠老師約定要一起到國外交流音樂， 一起到新北偏鄉巡迴演出的承諾銘記在心，期待實現的那一天。

福和國中施妙旻老師擅長多元的英文教學，讓學生有滿滿的回憶。 今年剛考上松山高中的鄭博謙同學現身影片中， 回憶之前妙旻老師教他用iPad製作名人演講心得報告， 還有小說「小王子」的內容介紹，讓他更愛英文， 甚至在會考中英文科拿到滿分，如願考上理想的高中。

達觀國中小吳自輝老師和已畢業的陳忠信同學現場視訊連線， 住在三峽的忠信回憶自己國中時和幾個同學家裡離學校比較遠， 主任每天不畏路途遙遠開著車來載他們去學校， 自己也因為主任的用心開始回到上學的常軌；後來參加學校角力隊， 每天都練到很晚， 主任擔心他們的安危還會不辭辛勞開車載他們回家， 在他的心中留下被關愛的種子。

瑞芳高工趙雅靜老師曾經教過的陳宇其同學現身影片， 用溫暖的聲音緩緩訴說老師跟他說的：「你可以的， 努力一點就有了」。他表示因為這句話的鼓勵， 讓自己考上心中理想的大學， 這次主動邀集老師教過的學生們一起恭賀老師榮獲師鐸獎， 還手工製作贈送精美禮物，跟老師約定自己4年後一定會順利畢業， 繼續在人生大道上努力。

教育局表示，為感謝老師們對教育的付出與奉獻，希望師鐸獎教師「 愛的連線疫齊打拼」活動帶給老師們印象深刻的紀念， 期許教育夥伴們一同為新北教育繼續奮鬥，打造最優質的學習環境， 讓學子在新北好幸福。

照片來源：新北市教育局提供