2021新北就是愛老師　記疫的模樣、愛的疫外連線刻畫動人教師臉譜

為鼓勵老師、提振士氣，新北市於今年9月規劃「新北 就是愛老師」系列活動，以「記疫的模樣」敬師影片、「愛的疫外連 線」人氣王票選活動刻畫動人教師臉譜，並辦理「新北好師春風行」 資深優良教師暨優良特教及教保服務人員線上表揚活動，讓新北市表 現傑出的老師能讓更多人看見，並傳達對老師的謝意與敬意， 期能觸動人心帶動愛師謝師風潮。

教育局表示，今年教師節推出「記疫的模樣」影片，以停課後、 空無一人的學校作為影片開端，闡述老師絞盡腦汁、各出奇招， 只為讓學生停課不停學。老師熬夜準備線上課程、批改作業， 透過電腦視訊的方式與學生開心的互動， 無論是都市還是偏鄉的學生，都可以不受疫情的阻礙， 學習到新的知識；陪伴學生的家長，也如同小老師一樣， 跟著學生一起上課，創造難忘的親子共學時光； 今年畢業典禮透過線上直播，師生揮手互道珍重再見； 班導將畢業紀念冊交給每一位授課的老師， 讓學生能擁有每一位老師的畢業祝福； 整部影片以溫馨的畫面及音樂節奏，傳達老師用心、 富有創意的讓學生吸收課程，以及學生對老師誠摯的感謝。

在跌宕起伏的防疫波濤中，展開教學新模式與視訊新技能， 一場愛的疫外，促成親師生無限驚豔連線， 透過影像紀錄徵稿及人氣王票選活動，向老師致敬， 共同見證這段一起走過的疫外足跡。本次影像紀錄投稿踴躍， 專家學者評選出特優9部影片及28張相片，並在「 新北就是愛老師」平台（https://reurl.cc/ Rbb9Er）辦理人氣王票選活動，希望透過這場「 愛的疫外連線」，讓親師生攜手抗疫留下珍貴且值得紀念的一刻。 票選活動自110年9月8日上午9時起至110年9月24日下午 4時止開放票選，以臉書的帳號密碼登入，每人每天可於影片、 照片兩組各投一票，使用電腦或手機皆可投票，大家快來投票， 一起為親師生的努力加油打氣。

教育局指出，今年資深優良教師暨優良特教及教保服務人員表揚大會 ，因應COVID-19疫情調整為預錄式線上表揚影片，以「 新北好師春風行」之大會主題串聯整部影片， 邀請新北市政府侯友宜市長和張明文局長給予嘉勉及祝賀，及3位獲 獎代表發表感言，傳達新北巿對資深優良教師、 優良特教人員及教保服務人員之感謝及分享榮耀。各項活動詳細資訊 ，可上新北市政府教育局https://www.ntpc. edu.tw/或新北學Bar臉書粉絲專頁https:// www.facebook.com/ntpcedugov/查詢 。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供