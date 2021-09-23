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2021新北就是愛老師　記疫的模樣、愛的疫外連線刻畫動人教師臉譜

By 台灣英文新聞
2021/09/23 16:59
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

為鼓勵老師、提振士氣，新北市於今年9月規劃「新北就是愛老師」系列活動，以「記疫的模樣」敬師影片、「愛的疫外連線」人氣王票選活動刻畫動人教師臉譜，並辦理「新北好師春風行」資深優良教師暨優良特教及教保服務人員線上表揚活動，讓新北市表現傑出的老師能讓更多人看見，並傳達對老師的謝意與敬意，期能觸動人心帶動愛師謝師風潮。

教育局表示，今年教師節推出「記疫的模樣」影片，以停課後、空無一人的學校作為影片開端，闡述老師絞盡腦汁、各出奇招，只為讓學生停課不停學。老師熬夜準備線上課程、批改作業，透過電腦視訊的方式與學生開心的互動，無論是都市還是偏鄉的學生，都可以不受疫情的阻礙，學習到新的知識；陪伴學生的家長，也如同小老師一樣，跟著學生一起上課，創造難忘的親子共學時光；今年畢業典禮透過線上直播，師生揮手互道珍重再見；班導將畢業紀念冊交給每一位授課的老師，讓學生能擁有每一位老師的畢業祝福；整部影片以溫馨的畫面及音樂節奏，傳達老師用心、富有創意的讓學生吸收課程，以及學生對老師誠摯的感謝。

在跌宕起伏的防疫波濤中，展開教學新模式與視訊新技能，一場愛的疫外，促成親師生無限驚豔連線，透過影像紀錄徵稿及人氣王票選活動，向老師致敬，共同見證這段一起走過的疫外足跡。本次影像紀錄投稿踴躍，專家學者評選出特優9部影片及28張相片，並在「新北就是愛老師」平台（https://reurl.cc/Rbb9Er）辦理人氣王票選活動，希望透過這場「愛的疫外連線」，讓親師生攜手抗疫留下珍貴且值得紀念的一刻。票選活動自110年9月8日上午9時起至110年9月24日下午4時止開放票選，以臉書的帳號密碼登入，每人每天可於影片、照片兩組各投一票，使用電腦或手機皆可投票，大家快來投票，一起為親師生的努力加油打氣。

教育局指出，今年資深優良教師暨優良特教及教保服務人員表揚大會，因應COVID-19疫情調整為預錄式線上表揚影片，以「新北好師春風行」之大會主題串聯整部影片，邀請新北市政府侯友宜市長和張明文局長給予嘉勉及祝賀，及3位獲獎代表發表感言，傳達新北巿對資深優良教師、優良特教人員及教保服務人員之感謝及分享榮耀。各項活動詳細資訊，可上新北市政府教育局https://www.ntpc.edu.tw/或新北學Bar臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/ntpcedugov/查詢

2021新北就是愛老師　記疫的模樣、愛的疫外連線刻畫動人教師臉譜

照片來源：新北市教育局提供

2021新北就是愛老師　記疫的模樣、愛的疫外連線刻畫動人教師臉譜

照片來源：新北市教育局提供

更新時間 : 2021-09-23 17:23 GMT+08:00

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