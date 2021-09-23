北富銀推業界唯一雙軌手語翻譯 135間分行同步上線 真人、視訊自由選

每天隨疫情記者會出現的手語翻譯老師， 引起不少民眾對手語的好奇， 也凸顯聽語障朋友時常遇到的溝通問題。 為提供聽語障客戶無差別的友善金融環境， 台北富邦銀行首開金融業先河，於今(23)日「國際手語日」 在全台135間分行同步開辦手語翻譯服務，透過業界首創真人、 視訊雙軌服務機制，為聽語障朋友帶來最感心的金融體驗！

北富銀副總經理吳世勛表示，目前台灣約有14萬位聽語障人士， 手語是他們與外界溝通非常重要的方式。 為了不讓聽語障朋友的金融權益受損， 北富銀特別與台灣手語翻譯協會合作開辦手語翻譯服務， 成為台灣唯一推行雙軌手語翻譯服務的銀行，只要在分行營業時間， 聽語障客戶來行洽辦業務， 皆可現場利用視訊會議由翻譯老師進行翻譯； 也可以事前預約真人翻譯，翻譯老師會親自到場為客戶進行翻譯， 確保與聽語障朋友的溝通能清楚、精準、正確， 讓整個服務過程更加輕鬆貼心。

台灣手語翻譯協會理事長魏如君表示， 由於金融業務內容和流程較複雜，用筆談不僅耗時， 許多資訊也不容易溝通清楚，例如北富銀連續獲獎的高齡者及身心障 礙者財產信託業務，因為商品內容專業度高，有興趣進一步了解的障 友們肯定會有相關細節問題想諮詢，只是不容易有便利的溝通管道， 很高興北富銀能看見聽語障族群的需要，選擇別具意義的「 國際手語日」推出雙軌手語翻譯服務，為障友打造一個友善、 平等的無障礙環境。

曾獲得金鐘獎的聽障主持人陳濂僑也對北富銀的用心表達肯定。 陳濂僑三歲因發燒喪失聽力成為聾人， 卻因優秀的表演才華成為公共電視《聽聽看》節目手語主持人， 並拿過兩次金鐘獎最佳主持人。 此次他以顧問身分指導北富銀進行手語教學培訓及翻譯服務， 就相當感動於北富銀致力提升服務品質的信念， 他也期盼未來手語服務更加普及，讓大眾都能「看見」 聽語障人士的心聲。

為了進一步提升友善服務氛圍， 北富銀別開生面為行員展開基礎手語培訓，從「謝謝」、「 歡迎光臨」等服務用語，到銀行、存摺、印鑑等金融常用名詞， 一共錄製84支手語教學影片， 透過線上教學結合多元活動鼓勵行員學習手語。吳世勛說明，「 我們並沒有要讓每位同仁都變成手語達人， 而是希望他們在學習的過程中，能夠同理聽語障者的心情， 從心出發，給予有溫度的金融服務。」

除了推行手語翻譯服務及手語培訓， 北富銀也與台灣手語翻譯協會合作設置「身心障礙信託手語網站」， 以手語說明信託商品及專有名詞，讓聽語障人士也能輕鬆理解信託； 並持續為聽語障孩童家庭舉辦「親子金融列車」實體活動， 透過活潑的繪本導讀與互動遊戲， 一方面引導聽語障小朋友養成正確金錢觀， 同時也協助家長建立信託觀念，及早為孩子進行長遠的保障規劃。

秉持「正向力量、成就可能」精神，北富銀善盡企業社會責任，積極 以行動為身心障礙朋友提供支持，包括2004年起舉辦「 富邦身心障礙才藝獎」、響應自閉症孩童「藍色南瓜」運動等， 本次更透過服務品質的升級，提高障友使用金融服務的能力。未來， 北富銀將繼續引導金融業關注身心障礙者福祉， 為打造更具溫度的金融服務而努力！

•北富銀手語翻譯服務介紹影片：https://youtu. be/jZtcV_nPRPI

•身心障礙信託手語網站：http:// taslifamily.org/?page_id=7209