新板藝廊「石膏當代藝術特展」 翻轉石膏無限可能！

新板藝廊自即日起至10月14日展出《溯記憶－石膏 x當代藝術展》，新板藝廊自105年起與北師美術館共同策劃一系 列石膏修復展，本檔特展以此作為起頭，從歷史、應用方式、 產品使用等方向做出發，以「無限風景」、「翻模記憶」、「 異常真實」三個子題，分別邀請三位不同創作手法藝術家：周佑貞、 洪敏瀚及謝孟哲，運用石膏混合不同媒材之創作， 希望透過本次特展，讓民眾能夠熟悉石膏的多元可能性。

新北市政府文化局表示，本展聚焦於突破傳統之翻模手法運用， 其中，周佑貞曾連續三年獲得「全國美術展」版畫類金獎， 並榮獲免審查資格，是臺灣目前少數以大型石膏版畫的創作者， 她的作品主要以「海」作為創作題材， 使用疊色技巧與針筆刻畫方式，繪製在大型的石膏版上， 製造畫面多樣性層次。 洪敏瀚創作脈絡則是觀察生活中事物的局部關係狀態， 以重複編排的方式形成一個新的個體，把生活常見物品如輪胎、 浴缸一一拆解，以石膏塑形，並翻製成FRP後重新組裝， 給予觀眾不同的想像。謝孟哲創作媒材以水泥、石膏、 玻璃纖維為主，藉由泥塑以及翻模的過程中， 探討時間及記憶的關係。

除了藝術家的作品外，本檔展覽還延伸介紹許多翻模技法， 以及石膏的多種應用方式，並規劃三堂線上課程：「擴香石翻模DI Y」、「玩具皂翻模DIY」、「植物的認識」， 利用石膏及翻模的技巧，翻製生活可見的物件，預計在9/25、1 0/2、10/9於新板藝廊臉書粉絲專頁播出， 只要互動留言就有機會抽到免費材料包。

《溯記憶－石膏x當代藝術展》自即日起至10月14日於新板藝廊 展出，因應疫情，展覽期間採預約制， 更多展覽資訊請至新板藝廊官網https://www. culture.ntpc.gov.tw/ newtaipeigallery，或來電洽詢02- 29509750分機116。

照片來源：新北市文化局提供

照片來源：新北市文化局提供