證交所再次攜手寬量國際 聚焦創新板辦理線上引資活動

自2020年疫情爆發以來，臺灣證券交易所已與寬量國際（QIC）舉辦3場線上引資活動，屢次獲得海內外機構投資人熱烈迴響；故規劃於2021年9月27日至10月15日再次與QIC及群益金鼎證券合作，舉辦「Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動，邀請來自IT、生技醫療、金融服務等46家上市櫃公司，與來自亞太、美國及歐洲地區之機構投資人進行會談。

證交所方於7月20日推出創新板，鼓勵擁有關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式之企業進入臺灣資本市場籌資。而資料顯示，2009年以來全球軟體與服務產業市值增幅，超過整體市場市值增幅的3倍，且自去年疫情爆發以來，表現優於整體市場。故本次活動亦特別邀請資訊軟體服務、網路電商等多家新創公司加入。另為深化機構投資人對創新板及潛力新創公司的瞭解，更安排於10月13日舉辦創新板專題線上論壇。

創新板專題線上論壇首先邀請證交所簡立忠總經理開場致詞，再由證交所代表介紹創新板特色、相關制度及合格投資人範圍，接著由玩美移動、走著瞧、凱鈿行動科技等3家新創公司創辦人進行公司簡介，最後所有與談代表將針對新創公司未來展望及對臺灣資本市場的發展願景進行深度交流。

本次專題線上論壇以全英文進行，影片將於會後上傳至「Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞投資臺灣InvestTW＞CEO Week」https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=157，供投資大眾參考。儘管全球疫情前景未明，但證交所將持續創新引資型態，促進上市公司與國際機構投資人交流，推廣臺灣資本市場興革措施，藉以落實國際連結，活絡資本市場。