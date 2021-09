中華電信獲Frost & Sullivan頒發三項大獎 領先同業榮獲台灣最佳電信服務業者大獎

全球知名顧問公司Frost & Sullivan於22日晚間頒發「亞太最佳實踐獎」(2021 Frost & Sullivan Best Practices Awards),中華電信榮獲「台灣最佳電信服務業者大獎」( Taiwan Telecommunication Services Company of The Year),並蟬聯年度「台灣最佳資料中心服務業者獎」( Taiwan Data Center Services Company of The Year)、「台灣最佳行動數據服務業者獎」(Taiwan Mobile Data Services Company of The Year)。Frost & Sullivan指出,中華電信洞悉市場需求, 積極為中小企業客戶導入ICT解決方案, 協助客戶面對數位轉型挑戰,加上因應遠距辦公、 上網學習等需求增加,快速整合網路、軟體與服務, 提供多樣化的專案服務,契合市場需求, 因而獲選為台灣最佳電信業者。 行動服務則因持續優化客戶使用體驗及發展5G應用而勝出。

中華電信總經理郭水義代表領獎時表示:「感謝Frost & Sullivan的肯定,中華電信在台率先推出5G服務, 提供冠軍級的網速與涵蓋率,領先業界。 中華電信是全台最大的IDC服務提供業者, 提供最高規格的IDC服務,連年獲獎,是企業客戶的強大後盾。 今年獲頒『最佳電信服務業者』大獎,身為電信龍頭品牌, 具備最堅強的核心技術優勢,我們仍會持續精進, 為產業帶來更多能量。」

分析師Sofea Zukarnain指出,台灣電信市場高度競爭, 中華電信持續維持第一名的市佔率, 且2020年在面臨疫情的衝擊下, 仍維持亮眼的行動服務營運表現, 充份證明中華電信的行動網路品質受到客戶肯定, 快速推動5G建設的策略奏效。此外,分析師也指出, 除了提供高速上網, 中華電信也積極發展如雲端遊戲等5G應用創新, 為客戶提供新穎的服務體驗。

中華電信表示,5G網路的建設策略強調速度與涵蓋並重, 率先於全台捷運及高鐵等特定室內場域提供NR2100的5G信號 涵蓋,擴大戶外NR3500頻寛容量。今(2021) 年5G基地台將加量、加速,現階段已建設達1萬座, 年底總建設量將可達12,000台,擴大全台5G通信涵蓋。 日前,中華電信也獲得國際權威測速機構Speedtest®公布 台灣「5G網速第一名」、「行動網路涵蓋第一名」, 屢獲國際專業肯定,行動服務品質有目共睹。

Frost & Sullivan分析師Nidhi Jalali指出,為強化資通訊設備及系統安全, 企業客戶對於資料中心(IDC)服務需求持續提升, 中華電信是台灣最大的IDC服務提供業者, 且持續擴建IDC機房,提升服務量能; 中華電信IDC服務成為推動數位轉型經濟的重要核心, 也是它在市場上的重要策略定位。分析師也指出, 中華電信結合核心業務優勢,發展IoT物聯網整體解決方案, 協助政府打造智慧生活。

對此,中華電信表示,為提供客戶最高品質的IDC服務, 中華電信始終堅持品質第一、不斷精進的服務精神。 累計至目前為止,已取得ISO 27001、ISO 27017/27018、ISO 14001、ISO 50001、ISO 14046及OHSAS 18001、PCI DSS等16項國內外認證,涵蓋機房設計/維運/安全管理、 環安衛、節能/環保、支付卡安全、雲端服務等範圍。同時, 並獲得國內外各類獎項共計9項,為國內最受客戶信任的服務品牌。 因應防疫措施所衍生之企業遠距辦公趨勢,以及AI、 智慧生活等數位科技發展所帶動的高成長數位生活及資料中心之需求 ,中華電信積極布局建設新機房、拓展資料中心互連(Data Center Inter-Connect, DCI) 服務,每年持續增加專業機房的供給,快速滿足市場需求, 以促進數位經濟成長。