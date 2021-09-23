全台有百萬人聽損 但8成未配戴助聽器 虹韻捐21台共百萬元Phonak助聽器

今年95歲的翟伯伯年輕在金門服役時， 參與九三炮戰，耳膜被炸開的炮彈震動受傷，隨著年紀老化， 聽損更加嚴重，太太跟他說話時常常雞同鴨講，不知吵過多少回， 翟伯伯更感嘆過馬路時，被駕駛搖下車窗開罵，他說：「 我實在聽不到喇叭聲啊！」 23日他參加虹韻國際貿易股份有限公司捐贈助聽器活動， 得知28日即能正式裝上助聽器，一時激動得哽咽落淚。

虹韻總經理王安表示，根據WHO世衛組織的調查公布， 65歲以上有聽力退化者約35％， 台灣據估計約有百萬人聽力損失， 但其中約有80萬人沒有配戴助聽器，不僅造成生活不便， 也影響和家人溝通，甚至社交。

王安表示，公司推動「聽見愛希望工程」公益活動， 已經進入第3年， 全台至少送出50台知名瑞士品牌Phonak高性能助聽器， 這次為響應新北市政府「好日子愛心大平台」， 特別送出市值100萬元共21台的Phonak助聽器， 以及後續的助聽技巧課程，給經濟弱勢而有聽覺障礙的市民。

新北市社會局長張錦麗代表受贈， 她說非常感謝虹韻看到新北市好日子愛心大平台的運作和號召， 新北市有全國唯一公辦公營的輔具中心， 推動輔具超音速服務卓有成效。 這次受贈對象為具有低收或中低收證明，或領有社福補助者， 聽損程度在輕度至重度(40分貝至90分貝)之間， 由輔具中心進行評估，再由虹韻指定的門市給予裝配。