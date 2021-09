(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)義大利首度提供台灣人申請碩博士學位或學術研究獎學金,每月最多補助約新台幣3萬元。

根據義大利政府「外國學生與海外僑生獎學金計畫」(Grants for Foreign and Italian Citizens Living Abroad Awarded by the ItalianGovernment),到義大利攻讀碩博士學位等課程或進行學術研究,都可申請每月補助900歐元(約新台幣3萬元)。

根據規定,獲獎人每年可獲6或9個月補助金,並可逐年申請,但就讀語言學校的補助金以3個月為限。獎學金採線上申請,每年申請截止時間約為7月中旬。

中央社報導,駐義大利代表李新穎表示,他很高興透過駐義代表處積極爭取,義外交部首度將台灣列入外國學生獎學金受惠國家名單。今年恰逢駐義代表處設處30年週年,這個好消息來得正是時候。

李新穎表示,義大利不僅是藝術、文化及時尚大國,在科技工業的成就也受全球矚目,且多能兼顧設計及美感。盼透過義大利政府的外國獎學金計畫,幫助更多台灣學生來義大利學習,促進兩國學術交流及台義雙邊長年的友誼。

詳情請於官網查詢