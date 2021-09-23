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改良傳統小吃車輪餅的新竹文青品牌　青畑九號豆製所首度進軍南台灣

By 台灣英文新聞
2021/09/23 15:45
改良傳統小吃車輪餅的新竹文青品牌　青畑九號豆製所首度進軍南台灣

以7公分內餡聞名的車輪餅品牌｢青畑九號豆製所｣，一直以創意改良台灣傳統小吃，深受消費者喜愛，目前店面以台北、新竹、台中為主，9/23起首度跨足南台灣，於高雄漢神巨蛋地下一樓美食街開幕， 9/23-9/30為期8天，每天推出限定品項買一送一優惠，每天限量100組，送完為止，限定品項為新品4款及京都抹茶紅豆，木柵鐵觀音龍眼燒，南國白玉紅豆，法芙娜可可燒等共8款。

特別推薦，選用台灣在地農產和日本抹茶，全新研發的4款新品，創新美味再升級，即日起全台店面也同步上市。

  • 第一款：南國紅豆奶皇燒$60/1個

選自屏東萬丹特定產區生產的紅豆，搭配百年老店特殊醃製的鹹蛋黃特調奶皇，吃的到紅豆顆粒的口感，鹹甜適中。

  • 第二款：港式芋頭奶皇燒$65/1個

選用大甲檳榔心的芋頭製成的芋泥，搭配百年老店特殊醃製的鹹蛋黃特調奶皇，口感綿香滑順，滿滿芋香不可言喻。

  • 第三款：小山園抹茶奶皇紅豆燒$70/1個

選自日本最適烘焙的小山園抹茶粉及萬丹紅豆結合，紅與綠的搭配，紅豆顆粒加上特調抹茶奶皇，視覺口感毫無違和。

  • 第四款：小山園抹茶奶皇地瓜燒$70/1個

來自金山地瓜與日本小山園抹茶的組合，地瓜泥與抹茶奶皇，綿蜜口感甜而不膩。

另外，為搶救盛產蓮霧及釋迦，10/1起至10/31全台｢青畑九號豆製所｣推出期間限定品項：魚池紅玉牛奶蓮霧燒（$70元/1個），採用魚池台茶18號紅玉搭配秘制蓮霧果乾製成的車輪餅，特殊茶香中咀嚼不一樣的口感；10/1~10/31竹北嘉豐總店則推出卑南釋迦牛奶霜淇淋（$90元/1個）將釋迦加上小農牛奶作成的特殊口味霜淇淋，別具風味獨樹一格。

更新時間 : 2021-09-23 16:00 GMT+08:00

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