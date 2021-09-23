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10/8-11/30板橋凱撒全館消費滿5000送5000

「大人式限定」一泊二食 住房專案　入住即贈輕食早午餐、豪華醬爆龍蝦伊麵套餐及延遲退房二小時

By 台灣英文新聞
2021/09/23 15:43
10/8-11/30板橋凱撒全館消費滿5000送5000
10/8-11/30板橋凱撒全館消費滿5000送5000
10/8-11/30板橋凱撒全館消費滿5000送5000

配合政府即將發放振興五倍券商機，相比去年三倍券期望帶動成長一倍、近兩千億的經濟效益，今年延續好領、好用、好刺激三大原則，為刺激全民消費更需要商家祭出實質的回饋與方便性，板橋凱撒大飯店迎合五倍券消費商機，階段式推出一泊二食住房專案及振興券翻倍漲方案提供消費者方便使用：階段一、就此揮別小朋友們的漫長暑假、迎接屬於大人們的渡假時機，即日起至10/31止，板橋凱撒推出「大人式限定」一泊二食住房專案，平日住房每晚3,699元起，入住當晚於客房內享用豪華醬爆龍蝦伊麵雙人套餐搭配金牌啤酒，隔日再享輕食雙人早午餐及延遲退房二小時等多重優惠；階段二、10/8起至11/30推振興券零元成本賺一萬超狂優惠，凡持振興券可享餐飲消費不限金額8折優惠外，住宿或餐飲消費當日累計金額滿5,000元以上，立即贈送5,000元飯店抵用券(包含住宿抵用2,500元、朋派西餐餐飲抵用2,500元)，使用期限至2022年1月28日止，直接再把振興券翻倍漲、消費者以0元成本即享飯店價值10,000元的服務內容。隨著疫情逐漸控制穩定並降低確診案例，民眾也能自律並適時出門放風撫慰關閉已久的身心，同時看好第四季為城市飯店年度旺季，再加上年底最令人期待的新北耶誕城活動盛事與振興五倍券的雙管齊下，板橋凱撒大飯店有望增加3成以上的住房餐飲業績，一起為台灣觀光經濟最後衝刺！

「大人式限定」住房專案，提供豐富一泊二食美味佳餚，讓旅客漫活享受飯店奢華饗宴與美好夜晚。入住當日晚餐提供豪華醬爆龍蝦伊麵雙饗宴，主廚嚴選重約500g特級龍蝦兩隻，將其洗淨對半切開，以麵粉輕拍後放入180度油鍋炸至表皮縮起瀝出備用。再將蒜蓉、紅蔥頭爆香，依序加入柱侯醬、海鮮醬、銀牙、伊麵等食材一同拌炒出香氣即可起鍋，最後將已油炸過龍蝦裝飾擺盤。經高溫油炸過後的龍蝦鎖住鮮甜海味，搭配吸附醇厚醬汁的Ｑ彈伊麵，另外還有爽口水果沙拉平衡味蕾，最後啜飲金牌啤酒美好結尾，實在令人大呼過癮!

更新時間 : 2021-09-23 16:00 GMT+08:00

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