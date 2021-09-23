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糖尿病有望治癒！ 中研院發現具潛力抑制劑　胰島素不再是唯一救命藥

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/23 15:32
中研院研究團隊認為蛋白雙硫異構酶的抑制劑具備治癒糖尿病的潛力。(示意圖/Getty Images)

中研院研究團隊認為蛋白雙硫異構酶的抑制劑具備治癒糖尿病的潛力。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）台灣的糖尿病人口已突破200萬，每年近萬人因糖尿病死亡，糖尿病多年來無法被治癒，糖友的疾病控制仍有賴於1921年糖尿病治療史上首出現的胰島素，但中研院發現，蛋白雙硫異構酶負責調控胰島細胞衰竭和糖尿病，在小鼠實驗中若剔除可治癒糖尿病，認為其抑制劑具治癒糖尿病潛力，研究登國際期刊「EMBO分子醫學」（EMBO Molecular Medicine）。

中央研究院農業生物科技研究中心研究員楊文欽研究團隊近日釋出最新研究發現，蛋白雙硫異構酶（Pdia4）主要表達在胰島細胞，過度營養會增加它在人和鼠胰島細胞內的表達量。

而在疾病模式小鼠中，Pdia4基因的剔除能減輕疾病鼠的糖尿病和胰島衰竭，也會降低血糖、糖化血色素和活性氧化物（ROS），並增加胰島素分泌，甚至治癒糖尿病；若Pdia4過度表達，則會加劇小鼠的糖尿病和胰島細胞病變。

楊文欽研究團隊發現，此機制研究顯示Pdia4通過調節胰島細胞中ROS產生路徑，增加ROS含量，造成胰島細胞衰竭和糖尿病，也發現Pdia4抑制劑（PS1的先導化合物）能抑制胰島細胞衰竭和逆轉糖尿病。

楊文欽表示，研究團隊鑑定Pdia4為全新糖尿病藥物標靶，其抑制劑具治癒糖尿病的潛力，該藥物若臨床測試成功，是繼胰島素從1921年發明百年後首見的全新糖尿病標靶藥物。

楊文欽說明，透過科技部等計畫支持，該藥物已經完成臨床前試驗，預計明年1月在台大醫院進行臨床一期實驗，但藥物要完成臨床實驗到上市，最快也要7年的時間。
糖尿病
胰島素

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