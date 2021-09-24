〈時評〉國民黨自家人扣上紅統帽子的張亞中現象

國民黨主席選戰倒數，黨主席候選人張亞中（圖）聲 勢上漲，21日上午在台北接受廣播節目專訪。 國民黨主席選戰倒數，黨主席候選人張亞中（圖）聲 勢上漲，21日上午在台北接受廣播節目專訪。 (來源 中央社)

國民黨主席這次改選，掀起一股張亞中熱潮，這反應出國民黨目前的政治生態，但最值得玩味的是，其他候選人在面對張亞中現象，竟然直接扣上「紅統」大帽子，證明國民黨清楚台灣民意，卻又想要和中國一起磨蹭，以獲得個人或政黨利益。

這次國民黨主席選舉，原本各界一開始的評估，將是一場朱立倫與江啟臣的對決，沒想到，第一場電視辯論過後，張亞中的聲勢「超江趕朱」，幾乎成為最熱門的代名詞。

張亞中能在短時間竄起，主要是反映出國民黨支持者的普遍心態。因為從民進黨二次執政後，不論選舉、各種政治議題攻防，國民黨拿不出有效反制的戰術，也失去了戰略位置，一直處於節節敗退的窘境，這些支持者恨鐵不成鋼，又拿民進黨沒辦法，只好把氣轉移到自家人身上。

張亞中現象，正是一種「堵藍票」的現象，過去幾年，國民黨在朱立倫、吳敦義、江啟臣的帶領下，早已有許多黨員不滿，因此，直接將情緒出口轉到支援張亞中身上，因為張亞中敢言、直言，不像其他現在檯面上的國民黨政治人物，總是惺惺作態，於是寄希望於張亞中，希望國民黨能出現一位強勢、有作為的領導人。

面對黨內的這股張亞中熱潮，其他候選人急於滅火和圍剿，朱立倫甚至不諱言地說，張亞中是著名統派、紅統學者，如果張亞中當選，國民黨會被定位為深藍、急統的政黨，民進黨會放鞭炮。

若不是朱立倫公開受訪，沒人會相信這是出自國民黨員之口，還會以為是民進黨人士的說法，這完全證明國民黨很清楚台灣民意走向，只不過，昔日礙於中共的因素，不敢大聲說出口。如今，一場緊繃的國民黨主席選舉，反倒讓朱立倫說出了真相。

朱立倫的坦白，點出國民黨的一個體質上的問題，因為支持張亞中的國民黨員，以「老藍男」居多，可是這不是台灣的人口結構，所以若是走張亞中路線，恐怕會失去更多民心。

然而，其實這是國民黨的老問題，從韓國瑜在兩年前代表國民黨參選總統，國民黨出現韓國瑜旋風，這次國民黨主席選舉，又來了一個張亞中，這也證明多數的國民黨支持者，已經不滿國民黨老政客的嘴臉，卻又沒有其他更亮眼的政治明星，所以只好轉而支持敢說真話、敢大聲嗆聲的韓國瑜和張亞中。

換句話說，只要國民黨的體質不改、路線不調整，沒有出現新的政治明星，類似像張亞中、韓國瑜的曇花，仍會不斷出現在國民黨裡，國民黨看到希望，卻缺乏未來。