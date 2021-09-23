台北Bluerider ART當代藝術打造「精神空間」　開放預約導覽免費參觀

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台北Bluerider ART推出「精神空間」特展，呈現多位國際藝術家創作，自即日起開放免費參觀至9月30日止。

台北Bluerider ART 藍騎士藝術空間 由王薇薇（Elsa Wang）於2013年創立，主要引進國際藝術家創作，並於2021年上海成立新空間，吸引不少藝術愛好者前往觀展交流。

Bluerider ART於上海及台北同步推出藝術生活特展三部曲，對於「藝術品做為空間中的裝飾品」這一既定概念，提出反思，並提出「Less is More」再定義新奢華生活概念，展示藝術的創造力將日常生活轉為個人獨特的精神空間，是對於「更高生活境界」的追求。

執行長王薇薇表示，推出藝術生活三部曲特展的理念，「希望透過藝術品開創更多空間中的美好，反思藝術品在生活與空間中的角色。藝術品對設計師、業主、空間而言只是裝飾一環？或是一個收藏者與創作者之間私密對話？如何以Less is More的精神空間重新定義奢華？」

Bluerider ART於台北仁愛空間呈現「精神空間」（Mental Space）群展，透過當代藝術家繪畫、雕塑、裝置等，刺激觀眾對於生命的想像，也塑造出奇特的「精神空間」，步入展區猶如走進藝術家的內心世界，跟著瑞士錄像藝術家馬克（Marck） 、美國藝術家布萊恩·伊達（Bryan Ida）、荷蘭雕塑家雷諾.奧德霍恩（Reinoud Oudshoorn）反思性別平權、全球化、貧富不均等社會及生命議題。此展開放免費參觀並可事先預約導覽，將展至9月30日止。

瑞士藝術家Marck以錄像雕塑聞名，是一名非典型的藝術家，縱使進入知名藝術學府，卻因無法忍受制式教育而半途輟學，從事汽車拆解、搖滾歌手及科技影音裝置等。Marck 顛覆一般人對學院藝術家的想像，自行創造的錄像雕塑獨特的語言表現型式，曾於2021獲義大利Academia Culturale Internazionale Cartagine頒發International Culture Award獎項，作品於國際重要展覽展出並被重要國際機構收藏。

Oudshoorn 奧德霍恩主張「雕塑應創造比作品本身更大的空間」，「消失點」是每件作品的開端，盡情延伸空間表述的可能，由線延展成面，再由面砌出實際空間、想像空間乃至精神空間的存在。

此外，上海的兩檔展出已落幕，包含與瑞安集團上海翠湖新天地跨界合作的「水月紙境」特展，以及上海·外灘「New LUXE新奢華」群展，呈現安格拉·格拉扎（Angela Glajcar）、 漢斯·卡特（Hans Kotter）、及威利·希伯（Willi Siber）等作品，探索藝術品、人、空間在現代生活中的關係。



「水月紙境」特展



「New LUXE新奢華」群展



「精神空間」



「精神空間」

（以上圖片均由Bluerider ART提供）