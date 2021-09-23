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慶與台灣建交38年　克國大使贈北榮手作糕點致謝醫護

北榮院長許惠恆期盼，藉由台、克醫療合作深化兩國情誼，共同促進醫療及公共衛生的進步與發展。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/23 13:12
友邦聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲（右二）今（23）日攜留學生代表致贈親手烘焙的克國傳統糕點給台北榮總，與北榮許惠恆院長（右三）、陳威明副...

友邦聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲（右二）今（23）日攜留學生代表致贈親手烘焙的克國傳統糕點給台北榮總，與北榮許惠恆院長（右三）、陳威明副...

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）為感謝台灣於疫情間鼎力相助，且適逢兩國建交38週年，友邦聖克里斯多福及尼維斯大使哈菁絲今（23）日致贈138包留學生親手烘焙的克國傳統糕點，向第一線奮鬥的醫護人員致敬。

駐台大使哈菁絲 (Jasmine E. Huggins Esq.) 表示，台灣是克國1983年成立首個與之建交的國家，也是克國在許多領域傑出的盟友與夥伴。

哈菁絲指出，克國在慶祝獨立建國及台建交之際，也希望能向幫助該國醫療訓練、協助抗疫的台北榮總及該院的一線英雄們致敬，感謝他們不遺餘力的守護大家的安全與健康。

兩位在台留學生竇薇娜（Davina Cranstoun） 和 費潔美（Jamella Frase），聽聞大使想致謝台灣立刻響應，從備料到包裝一手包辦。來台7年的費潔美擅於烘焙，花費了４小時製作可口的傳統點心，來台9年的竇薇娜也表示，她們很享受製作的過程，「我們還一邊放音樂、一邊跳舞」。

慶與台灣建交38年　克國大使贈北榮手作糕點致謝醫護

克國留學生竇薇娜（Davina Cranstoun） 和 費潔美（Jamella Frase親手烘焙的克國傳統糕點，向第一線奮鬥的醫護人員致敬。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝）

哈菁絲表示，「相當開心」有機會能向台灣、向北榮以及一線醫護致謝，並稱「施比受更有福」。她也感謝ABV餐廳響應了這項活動，慷慨提供廚房供兩位留學生製作糕點。

哈菁絲感性的表示，在過去38年裡，台灣政府與人民向克國政府與人民提供各式協助，「我們希望這透過這樣表答謝意的方式，為台灣人民的臉上帶來溫暖的笑容，心裡也充滿喜悅」。她也希望一線的醫護人員在這場抗疫旅程中能安全無虞。

台北榮總許惠恆院長、陳威明副院長及國際醫療中心劉君恕主任皆出席該項捐贈儀式，許惠恆也透露北榮與克國間長達五年的合作淵源。北榮在國合會（Taiwan ICDF）牽引下，共同執行「聖克里斯多福及尼維斯慢性腎臟病基礎防治體系建構計劃」，協助該國完成慢性病個案管理追蹤表單並導入基層診所等，效果卓越，該國衛生部門更與我駐克大使商討，規劃將高血壓、糖尿病等代謝性疾病也納入下期「慢性病防治體系強化計畫」中。

許惠恆表示，「醫療不分國界，台北榮總很樂意與世界各國分享在醫療保健方面的經驗」，期許藉由台克醫療合作深化兩國情誼，共同促進醫療及公共衛生的進步與發展。

在捐贈儀式上，哈菁絲也贈送克國特別印製的口罩，在場來賓也欣然換上，口罩上印有克國國徽與國旗，另一款則特別將該國風情的展現出來，透過口罩的立體呈現，彷彿身臨其境，相當吸睛。

慶與台灣建交38年　克國大使贈北榮手作糕點致謝醫護哈菁絲大使(右)致贈許惠恒院長(中) 陳威明副院長(左)克國特製口罩合影。（圖／台北榮總 提供）
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