【反轉迷思】16年追蹤研究曝：乳製品脂肪攝取越多 心血管疾病風險越低

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）不敢吃起司、牛奶只喝低脂，深怕高膽固醇找上門？最新國際研究指出，乳製品脂肪攝取越多的民眾，罹患心血管疾病的機率越低，不過數據並不能直接支持乳製品脂肪對於心臟有益的說法。

CNN報導指出，一份國際科學團隊的研究報告中，以全世界乳製品生產與消費水平最高的國家——瑞典為基礎，透過血液中特定脂肪酸的濃度，檢測4,150名60歲瑞典老年人的乳製品消耗量。

該團隊專家隨後監測這群受測者長達16年，以觀察當中有多少人罹患心臟病、中風，或其他嚴重的循環系統疾病，以及死亡人數。

專家透過統計調整，排除其他致病因素如年齡、收入、生活方式、飲食習慣或其他疾病，最後發現血液中脂肪酸含量高的人（代表乳製品脂肪攝入量高），罹患心血管疾病的風險最低，同時各種原因導致的死亡風險沒有增加。

關於乳製品以及身體健康的相關研究其實不在少數，此次研究團隊將其他17項類似的報告結合，一共涉及美國、丹麥和英國近43,000人，最終也證實了上述的發現。

根據CNN，該論文的聯合資深作者 Matti Marklund 表示，雖然研究結果可能會受到其他因素影響，不過研究可以證明乳製品本身並無危害。他認為，研究團隊可以再進一步了解乳製品及乳脂肪對於健康更全面性的影響為何。

不過這不代表全脂乳製品有助於降低罹患心血管疾病機率。CNN指出，來自波士頓五大名校之一的塔夫茨大學(Tufts University)的心血管營養研究室主任 Alice Lichtenstein 表示，她相當擔心此研究結果會被解釋為所有全脂乳製品都會降低患心血管疾病的風險。

Alice Lichtenstein 強調，研究數據顯示，乳製品攝入量最高的那組，同時還具有相對較低的 BMI、更多的體力活動、較低的吸煙率、較低的 2 型糖尿病發生率。

此外，這些人還有更高的教育水平、更多的蔬菜、水果和魚類攝入量，以及更少的加工肉類攝入量。因此，優質的飲食質量也與較低的心血管疾病風險相關。