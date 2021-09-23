台灣國際聾人電影節線上放映　英國、美國、日本精彩選片10月登場

台灣國際聾人電影節將於10月2日及3日線上登場(圖/文化部) 台灣國際聾人電影節將於10月2日及3日線上登場(圖/文化部)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 台灣國際聾人電影節今年主題「零距離 看見你」，將放映英國、美國、日本、台灣共8部影片，為平權繼續跨步將於10月2日、3日登場。

台灣國際聾人電影節邁入第五屆，每兩年舉辦一次，由國立台灣文學館與中華民國聾人協會合作，選片內容扣緊聾人與世界的距離，今年雖因疫情改為線上舉行，但藉由影像，仍將吸引聾人與聽人零距離看見同一片天空下的彼此。

台文館長蘇碩斌表示，台灣聾人製作的影像極為少數，溯其原因是影像人才缺乏。聾人向來以視覺探觸世界，因此更要推廣培養聾人影像人才。今年2月台文館啟動聾人導演培訓，成立聾舞影影像學園，邀請張瑞容、洪健榮等導演及中正大學語言學研究所張榮興教授組成培訓團隊，培養對影像拍攝有興趣之聾人15位，提升影像拍攝技能、編劇及剪接的能力。

蘇碩斌說，他們拍攝的作品傳達豐富情感，為北漂女兒做粽子的《爺爺的粽子》、青梅竹馬的聾人與聽人求學過程中面臨的感情分歧《以後還可以一起回家嗎？》也將於電影節播放。

《手語尬詩》（Deaf Jam）由美國導演茱蒂李爾夫(Judy Lieff) 執導，故事圍繞住在紐約皇后區的以色列移民，聽障少女安妮塔．波絲基（Aneta Brodski）接觸美國手語詩後，勇敢地進入手語尬 詩的競賽世界，遇上對手巴勒斯坦裔戴哈妮，她們共同展開一場雙人表演，詩篇、友誼和尊重，超越彼此的政治立場，兩人合作創造了一種新型式的滿貫詩（slam poetry）。

泰德伊雲斯(Ted Evans)執導的英國得獎劇情片《終結日》以紀錄片手法描述一項新的聽力「治療」帶給聾人的影響。四個聾人小孩在成長過程中因為這項「治療」而人生有所變化。隨著政治與醫療業不斷推行所謂的「治療」理念，獨特的文化瀕臨滅絕，生活與關係也產生變化。

《明晴學園的寂樂青春》由長嶋愛執導，講述日本啟聰學校東京明晴學園以口語、讀唇取代手語教學，好讓學生融入所謂「主流」社會，明晴學園主張手語教學，並鼓勵學童「聽不見並不會低人一等，只是體驗一個不同的世界」，將引領觀眾進入寂靜卻喧鬧的繽紛世界，一窺聽障學童的日常與內心想法。

國際聾人電影節將於10月2日、3日接連登場，日本明晴學園聾校長榧陽子、英國導演泰德伊雲斯也將參加映後座談，報名將於 9 月 30 日截止，詳情請見「台灣國際聾人電影節」或是搶先看片單吧！