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鄧振中: CPTPP對台參與區域經濟整合極關鍵 「中國若先入會，台灣入會案將有風險」

行政院今上午在院會後記者會說明申請加入CPTPP的政策背景，出席官員包含政務委員羅秉成、鄧振中、龔明鑫、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、內政部次長花敬群、外交部次長曾厚仁及財政部次長李慶華。

By 政治組, 台灣英文新聞
2021/09/23 12:15
(直播截圖)

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣昨（2２日）正式遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中今天（2３日）說，台灣以WTO模式「台澎金馬個別關稅領域」為名申請；但如果中國先入會，台灣的申請案將有明顯風險。

鄧振中: CPTPP對台參與區域經濟整合極關鍵 「中國若先入會，台灣入會案將有風險」(直播截圖)

行政院今在院會後記者會說明申請加入CPTPP的政策背景出席官員包含政務委員羅秉成、鄧振中、龔明鑫、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、內政部次長花敬群、外交部次長曾厚仁及財政部次長李慶華。

行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中說，台灣是以台澎金馬個別關稅領域申請加入CPTPP，這也是台灣申請加入世界貿易組織（WTO）的方式，行之有年，台灣是主權獨立的國家，但參加經貿協定時，用這名字爭議最小，所以選擇此名。

至於提出申請後還有多少程序要進行，鄧振中表示，依照CPTPP入會程序規定，下階段就是入會前諮商、處理雙邊關切事項，持續進行協商，看看每個國家的關切事項，逐一處理；接下來等部長會議同意台灣申請入會案，再來是成立談判工作小組進入正式談判，11國都談判後，部長會議採認談判結果，完成入會程序。

鄧振中說，所有流程何時完成不容易確定，目前進度最快應該是英國申請案，但英國也申請好多個月了，台灣將會秉持儘速參加的原則。

另外，鄧振中也說，中國若先入會，台灣的入會案會有風險，這是相當明顯的事實，但政府一直覺得，CPTPP談的是體制、開放以及各國是否遵守內容，台灣擁有完整的市場經濟且是民主法治國家，CPTPP應該要就不同案子審查，不該有所牽連。

目前CPTPP共有日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利、秘魯等11個會員國，總人口約5億，約占全球7%；總經濟規模逾11兆美元，約占全球13.1%，貿易值占台灣貿易總值超過24%，對台參與區域經濟整合十分關鍵。
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