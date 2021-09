立陶宛再捐23.59萬劑AZ疫苗 台灣外交部誠摯感謝

(台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導)立陶宛政府於22日宣布,將捐贈我國第二批23萬5,900劑AZ疫苗,外交部誠摯感謝立陶宛政府,透過友誼疫苗捐贈展現國際民主夥伴團結抗疫的精神。

立陶宛政府第二度捐贈我國AZ疫苗,充分展現民主夥伴的真摯情誼。立陶宛繼今年6月成為率先捐贈台灣疫苗的歐洲國家,本次再度捐贈我國疫苗,兩次疫苗總數合計近26萬劑。

根據立陶宛政府,總理希莫妮特(Ingrida Šimonytė)在最新的聲明中強調,面臨依然嚴峻的國際疫情,全球團結共同抗疫至關重要。對此,台灣外交部對立陶宛政府再次捐贈我國疫苗的珍貴友誼及共同抗疫決心,表達誠摯感謝。

台灣與立陶宛的關係持續深耕,台灣外交部指出,台、立將在年底前相互設處,提升雙方在經貿投資、教育科研、觀光拓展等領域的交流合作,深化台立兩國人民真摯的友誼,也顯示彼此都是共享民主、自由與人權價值的重要夥伴,雙方緊密的情誼超越地理距離。

台、立各項合作交流與實質友好關係持續提升,例如,9月15日由外貿協會主辦的立陶宛B2B線上貿易商機洽談會,成功吸引雙方60多家廠商參與商務會談,發掘台灣與立陶宛雙方在經貿合作上的龐大潛力。

此外,台灣政府正在籌組的「中東歐3國經貿投資考察團」也預計於10月間造訪立陶宛,加強雙邊經貿投資的連結,以及產業的媒合與對接,共同打造具韌性的民主供應鏈。

‘Global vaccines equity and solidarity is crucial in the fight against the COVID-19 pandemic, which, unfortunately, continues to disrupt the lives of people and countries around the world’, said PM @IngridaSimonyte.

https://t.co/ghN68H0x0m#Lithuania #Taiwan #StrongerTogether pic.twitter.com/DKvGoHCq2Q