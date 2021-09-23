台灣富邦巨星之夜NSO《開季音樂會》　小提琴家林品任優雅演繹柴科夫斯基

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 富邦巨星之夜─NSO《開季音樂會》將由國家交響樂團（以下簡稱NSO）藝術顧問準‧馬寇爾與小提琴名家林品任攜手演繹柴科夫斯基經典，將在9月24日台北國家音樂廳登場。

國家交響樂團將舉辦富邦巨星之夜─NSO《開季音樂會》，三大主題「法國音樂」、「柴科夫斯基」和「不可能的愛」搭建樂季整體結構，選擇台灣聽眾耳熟能詳的作曲家柴科夫斯基，上半場以歌劇《尤金．奧涅金》中的波蘭舞曲揭開序幕，再由馬寇爾與林品任共同演出D大調小提琴協奏曲；而下半場則由馬寇爾率領NSO帶來第五號交響曲。

NSＯ表示，柴科夫斯基於1877年開始以俄國文學大師普希金的《尤金． 奧涅金》創作歌劇， 他將猶豫遲疑的貴族青年奧涅金與聰明多情的外省少女塔蒂雅娜之間 的青春和惆悵、懊悔與心傷，譜寫成歌劇作品，而《尤金．奧涅金》 第三幕開場的波蘭舞曲，有著強勁歡樂節奏及華麗聲響氛圍， 經常於音樂會獨立演出，是首充滿皇家貴氣與澎湃的管絃樂作品。

NSＯ說明，柴科夫斯基堅信「交響曲是最抒情的曲種」， 他譜寫交響曲的終極理想就是表達情感； 在這層認知下聆聽經常被稱為「命運」的第五號交響曲， 除了與作曲家同感對貝多芬的致敬之外，或許更能令人萌生對「 命運」的體會。

本場音樂會由富邦金控冠名贊助，也是首度與NSO合作，在大疫時代攜手開啟「2021/22」的新樂季篇章，NSＯ藝術顧問準‧馬寇爾自2021/22樂季開始掌舵引領新紀元，並於22日與國表藝中心朱宗慶董事長簽署音樂總監全新合約後，自明年一月起正式就任成為NSO音樂總監。



小提琴家林品任(圖/NSO提供)

馬寇爾表示：「本次開季音樂會對我而言深具意義，希望以此開啟我和樂團長遠且成功的關係，也非常感謝富邦金控贊助本次的音樂會。開季音樂會將帶出本樂季三大主題之一「柴科夫斯基」，也與小提琴家林品任合作柴科夫斯基優雅的D大調小提琴協奏曲。

馬寇爾說，本次演奏柴氏耳熟能詳的作品，呈現兩種面向，一種是帶有戲劇且富有情感，另一種則是非常優雅。柴科夫斯基的音樂有多種面向和情感，而這個樂季我們不僅會帶來柴氏常見曲目，也會演奏大家較不熟悉的作品，希望藉此拓展樂團的柴科夫斯基曲目。

《尤金．奧涅金》中的波蘭舞曲，雖是以舞蹈為主，但更多的是關於愛情的描寫，也因此引出了本樂季另一主題「不可能的愛」。馬寇爾表示，NSO有深厚的涵養來詮釋柴科夫斯基的作品，他在排練時細細聆聽大家的演出，再加上個人的想法，兩者結合後，相信會是很成功的表現。

小提琴家林品任說，去年至今約一年半的時間，很多演出都被取消，但也因此讓我在台有更多機會磨練、挑戰自己，也和台灣樂迷培養了深厚感情。這次演出的柴科夫斯基D大調小提琴協奏曲是他從國小時就喜愛的作品之一，小時後經常一邊播放著CD，一邊幻想自己與樂團一同演出。

曾在漢諾威音樂院修習鋼琴與小提琴的馬寇爾，了解柴科夫斯基的協奏曲，技巧絢爛、氣勢磅礴，容易討好聽眾；但是他希望先著重在柴科夫斯基的管絃樂作品，發揮管絃樂團的魅力。馬寇爾也希望樂季合作的俄系音樂家，能夠把他們對俄國傳統的理解和知識，透過柴科夫斯基的音樂留在NSO，進一步讓樂團的文化更豐富。

富邦巨星之夜─NSO《開季音樂會》

Fubon Night－NSO Season Opening Concert

指揮／準‧馬寇爾Jun Märkl, conductor

小提琴／林品任Richard Lin, violin

柴科夫斯基：波蘭舞曲，選自《尤金．奧涅金》

Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Polonaise from Eugene Onegin

柴科夫斯基：D大調小提琴協奏曲

Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Violin Concerto in D major, Op.35

柴科夫斯基：第五號交響曲

Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Symphony No.5 in E minor, Op.64