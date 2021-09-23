台灣富邦巨星之夜NSO《開季音樂會》　小提琴家林品任優雅演繹柴科夫斯基

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 富邦巨星之夜─NSO《開季音樂會》將由國家交響樂團（以下簡稱NSO）藝術顧問準‧馬寇爾與小提琴名家林品任攜手演繹柴科夫斯基經典，將在9月24日台北國家音樂廳登場。
國家交響樂團將舉辦富邦巨星之夜─NSO《開季音樂會》，三大主題「法國音樂」、「柴科夫斯基」和「不可能的愛」搭建樂季整體結構，選擇台灣聽眾耳熟能詳的作曲家柴科夫斯基，上半場以歌劇《尤金．奧涅金》中的波蘭舞曲揭開序幕，再由馬寇爾與林品任共同演出D大調小提琴協奏曲；而下半場則由馬寇爾率領NSO帶來第五號交響曲。
NSＯ表示，柴科夫斯基於1877年開始以俄國文學大師普希金的《尤金．
NSＯ說明，柴科夫斯基堅信「交響曲是最抒情的曲種」，
本場音樂會由富邦金控冠名贊助，也是首度與NSO合作，在大疫時代攜手開啟「2021/22」的新樂季篇章，NSＯ藝術顧問準‧馬寇爾自2021/22樂季開始掌舵引領新紀元，並於22日與國表藝中心朱宗慶董事長簽署音樂總監全新合約後，自明年一月起正式就任成為NSO音樂總監。
小提琴家林品任(圖/NSO提供)
馬寇爾表示：「本次開季音樂會對我而言深具意義，希望以此開啟我和樂團長遠且成功的關係，也非常感謝富邦金控贊助本次的音樂會。開季音樂會將帶出本樂季三大主題之一「柴科夫斯基」，也與小提琴家林品任合作柴科夫斯基優雅的D大調小提琴協奏曲。
馬寇爾說，本次演奏柴氏耳熟能詳的作品，呈現兩種面向，一種是帶有戲劇且富有情感，另一種則是非常優雅。柴科夫斯基的音樂有多種面向和情感，而這個樂季我們不僅會帶來柴氏常見曲目，也會演奏大家較不熟悉的作品，希望藉此拓展樂團的柴科夫斯基曲目。
《尤金．奧涅金》中的波蘭舞曲，雖是以舞蹈為主，但更多的是關於愛情的描寫，也因此引出了本樂季另一主題「不可能的愛」。馬寇爾表示，NSO有深厚的涵養來詮釋柴科夫斯基的作品，他在排練時細細聆聽大家的演出，再加上個人的想法，兩者結合後，相信會是很成功的表現。
小提琴家林品任說，去年至今約一年半的時間，很多演出都被取消，但也因此讓我在台有更多機會磨練、挑戰自己，也和台灣樂迷培養了深厚感情。這次演出的柴科夫斯基D大調小提琴協奏曲是他從國小時就喜愛的作品之一，小時後經常一邊播放著CD，一邊幻想自己與樂團一同演出。
曾在漢諾威音樂院修習鋼琴與小提琴的馬寇爾，了解柴科夫斯基的協奏曲，技巧絢爛、氣勢磅礴，容易討好聽眾；但是他希望先著重在柴科夫斯基的管絃樂作品，發揮管絃樂團的魅力。馬寇爾也希望樂季合作的俄系音樂家，能夠把他們對俄國傳統的理解和知識，透過柴科夫斯基的音樂留在NSO，進一步讓樂團的文化更豐富。
富邦巨星之夜─NSO《開季音樂會》
Fubon Night－NSO Season Opening Concert
指揮／準‧馬寇爾Jun Märkl, conductor
小提琴／林品任Richard Lin, violin
柴科夫斯基：波蘭舞曲，選自《尤金．奧涅金》
Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Polonaise from Eugene Onegin
柴科夫斯基：D大調小提琴協奏曲
Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Violin Concerto in D major, Op.35
柴科夫斯基：第五號交響曲
Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Symphony No.5 in E minor, Op.64