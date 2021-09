台灣金馬影展首波超強片單！鬼才名導魏斯安德森新作　國際影展大片搶先放映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)20 21金馬影展公布首波影展片單,包含鬼才名導魏斯·安德森新作《法蘭西特派週報》,更多

金馬影展主辦單位近日公布10 部參展片單,坎城影展因去年受疫情影響停辦,延到今年七月才舉行,片單上有不少電影會在20 21金馬影展台灣首映。

金馬影展首波揭曉的片單包括美國名導魏斯·安德森帶領比爾莫瑞、 歐文威爾森、安卓亞布洛迪、蒂妲絲雲頓、法蘭西絲麥朵曼、 提摩西夏勒梅等奧斯卡級演員大過招的新作《法蘭西特派週報》(T he French Dispatch)。

策展人陳曉珮透露,還有更多影迷引領期待的坎城得獎片,以及柏林、 威尼斯、鹿特丹等影展強片會在金馬影展搶先放映,敬請觀眾期待。

《X戰警:第一戰》 性格小生卡賴伯蘭里瓊斯勇奪坎城影帝的《惡的序章》(Nitra m),將看到他令人不寒而慄的演技。 師承電影巨匠蘇古諾夫的新銳女導演綺拉科瓦連珂的《窒愛家鎖》( Unclenching the Fists),則贏得坎城影展一種注目單元的最佳影片。 義大利導演喬納斯卡皮那諾找來一家族素人演出的《致琪亞拉》(A Chiara),則是導演雙週單元的大獎得主。

此外,俄國名導基里爾賽勒布倫尼科夫的《夢流感》(Petrov's Flu),讓男主角遁入《王牌冤家》結合《盜夢偵探》 的漫畫夢境。爭議性導演加斯帕諾埃請出了義大利恐怖大師達里奧阿 基多來主演《漩渦》(Vortex)。韓國名導洪常秀的《 在你面前》(In Front of Your Face),用酒酣耳熱道出衰老與死亡的體悟。《 燃燒女子的畫像》的女主角諾米耶梅蘭特自編自導自演的《戀上你愛 上我》(Mi Iubita, Mon Amour),讓自己在結婚前夕愛上了小鮮肉。坎城影后阿黛兒艾 薩卓普洛斯在《空姐沒有昨天》(Zero Fucks Given)挖出不堪回首的前塵往事。以及邀集賈法潘納希、 阿比查邦、陳哲藝等七位名導在疫情時間拍攝的《疫年之初》(Th e Year of the Everlasting Storm),在防疫規範限制裡,開啟了意想不到的電影創作。

《法蘭西特派週報》

鬼才導演魏斯·安德森眾所矚目的《法蘭西特派週報》, 故事從二十世紀法國一間美國報社萌芽, 藉由三則引人入勝的專題報導,帶著觀眾展開冒險奇想。 除了威斯安德森獨樹一格的電影美學超級吸睛,老班底比爾莫瑞、 歐文威爾森、艾德華諾頓、安卓亞布洛迪、蒂妲絲雲頓、法蘭西絲麥 朵曼、瑟夏羅南、蕾雅瑟杜等超強卡司齊聚, 宛如一場影帝后演技大過招,首次加入的提摩西柴夏勒梅更令粉絲驚 喜,堪稱年度最豪華的明星陣容。影片在坎城影展首映後大獲好評, 被視為明年奧斯卡大熱門。

《惡之序章》

澳洲導演賈斯汀克佐繼《血教育》 揭開血腥案件背後的失能家庭故事,改編澳洲槍擊屠殺事件的新作《 惡之序章》,講述終日於街頭遊蕩的青年, 失控脾氣連母親也無能為力,只有古怪富有的老婦人與他陪伴, 一次意外,卻讓得來不易的安穩急速崩塌。影片雖不見血腥暴虐, 卻充滿不言而喻的冷暴力。艾美獎演技派女星茱蒂戴維斯, 精湛詮釋對孩子的愛與恐懼;以《X戰警:第一戰》「海妖」 一角聞名的性格小生卡賴伯蘭里瓊斯, 不寒而慄的精采演出讓他勇奪坎城影帝殊榮。

《窒愛家鎖》

師承俄羅斯電影巨匠蘇古諾夫的新銳導演綺拉科瓦連珂, 贏得坎城影展一種注目單元大獎的《窒愛家鎖》, 描述一座沒落的礦業小鎮,女孩被父親嚴格地控管行蹤, 即使離家多年的哥哥承諾帶她投奔自由, 囚籠般的家族傷痛卻如影隨形。電影以2004年車臣武裝份子劫持 千名人質與俄國談判的「貝斯蘭人質事件」為背景, 由生還者視角切入,呈現悲劇的深遠影響。 導演犀利刻劃人性與現實的殘酷之餘,也展現獨特的青春特質, 為俄國影壇帶來新風貌。

《致琪亞拉》

曾以《壞小子,安啦!》 代表義大利角逐奧斯卡的影壇新星喬納斯卡皮那諾, 贏得坎城影展導演雙週大獎的新作《致琪亞拉》, 延續前作由同一家族素人演員參與演出的特色, 描述情感緊密的溫馨家庭,妹妹在姊姊的生日派對上目睹一場汽車爆 炸案,父親從此音訊全無,妹妹決定調查事件真相, 卻揭開大人們急欲隱藏的祕密。 演員將台下真實的家庭情誼搬演至銀幕前,既真切自然又濃烈。 寫實影像中交錯的晃動與失衡,也映照著青春的躁動不安。

《夢流感》

《夢流感》是以《夏》 技驚四座的俄羅斯名導基里爾賽勒布倫尼科夫的最新作品, 當年因支持同志舞台劇遭政府軟禁,重獲自由後,創作火力全開。 影片以後蘇聯時期為背景,疑似染上流感的男主角在返家路上, 遭古怪大叔和求死作家不斷耽擱, 在阿斯匹靈與伏特加的交互作用下,逐漸迷離的意識, 竟遁入自己創作的漫畫幻夢裡。導演借古諷今的招牌技法、 流暢跳躍的花式轉場與交疊夢境,創意直逼《王牌冤家》 金牌編劇查理考夫曼與日本動畫宗師今敏,令人大呼過癮。

《漩渦》

「我已經拍過令人發噱、驚愕或挑逗的電影。這次, 我想讓觀眾跟我一起盡情流淚,體驗生命即是電影。」 作品總是充滿爭議的阿根廷名導演加斯帕諾埃,新作《漩渦》 一改迷幻癲狂的影像風格,反將鏡頭轉向逐漸萎縮的生命。 影片請出義大利恐怖名導達里奧阿基多挑樑主演, 面對年邁妻子精神退化、日漸失語, 他們習以為常的生活也即將瓦解。影片以分割畫面手法, 平行呈現這對老夫婦走向凋零的樣貌,透過近乎紀錄片的拍攝手法, 捕捉生命裡真實動人的痕跡。

《在你面前》

擅以極簡手法挖掘男女情感關係的韓國名導洪常秀,新作《 在你面前》讓繆斯金珉禧退居幕後, 邀來韓國影視資深女星李慧英飾演一位重新適應韓國生活的中年女子 ,埋著祕密和姊姊生活在一起,她和一名導演相約在首爾巷弄裡的小 酒吧見面,正當兩人打開話題、酒酣耳熱之際, 外頭突然下起傾盆雷雨。洪常秀以看似日常的舉止, 韻味十足的對白,男女一來一往間, 竟也帶出衰老與死亡的生命頓悟。

《戀上你愛上我》

演而優則導的《燃燒女子的畫像》諾耶米梅蘭特,首部劇情長片《戀 上你愛上我》自編自導,並主演一名即將走進婚姻的法國女子, 和朋友前往羅馬尼亞度過單身派對假期,竟遭人洗劫一空, 手足無措之際遇見年輕帥氣的羅姆青年, 即使兩人生活和年紀相差甚遠,依舊擋不住彼此心動的愛情火花。 諾耶米梅蘭特鮮活展現女性在人生關口的善感與魅力, 也讓這場青春奔放的浪漫奇遇,增添自由灑脫的真性情。

《空姐沒有昨天》

法國新銳導演茱莉勒考斯特與艾曼紐馬赫攜手執導的《 空姐沒有昨天》,邀來《藍色是最溫暖的顏色》 坎城影后阿黛兒艾薩卓普洛斯,飾演如機器人般敬業的廉航空姐, 直到工作出現危機,讓她被迫卸下麻木面具,重新面對傷痛往事。 影片以近似紀錄片視角, 側寫跨國企業中看似光鮮亮麗卻十分疏離的底層人物, 更巧妙融合卡夫卡式的現實寓言,描繪獨立女性的心靈寂境。

《疫年之初》

《疫年之初》是集結七位名導因應COVID-19疫情所拍攝的短 片輯,包括名導賈法潘納希、阿比查邦、《爸媽不在家》 金馬獎得主陳哲藝、《鬼魅浮生》大衛羅利、《第四公民》 蘿拉柏翠絲、《索非亞的夏天》多明嘉索朵瑪悠、《夢醒美國》 馬立克維塔爾。當世界遭遇前所未有的變化,他們拍攝下關於新生、 分離、重逢、監視、和解的故事, 獻給電影以及那些持續不懈述說故事的電影人。 他們將防疫規範轉換成拍攝規則, 卻在這些限制裡打開他們意想不到的創作和啟發。