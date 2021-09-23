陳建仁獲邀出席全球武漢肺炎高峰會 拜登宣加贈5億劑輝瑞抗疫

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）適逢聯合國大會在紐約開議，美國舉辦於美東時間本（110）年9月22日上午11時舉行「全球武漢肺炎高峰會」（Global COVID-19 Summit）線上會議，台灣前副總統陳建仁獲邀出席線上峰會，與全球約180國及重要國際組織與國際非政府組織代表共商抗疫，外交部表示，此次獲邀凸顯台美在「全球防疫及公共衛生領域的緊密夥伴關係」。

本次峰會的四大主題包括：為全球接種疫苗、即刻拯救性命、重建更美好未來及全世界共同承擔責任。美國總統拜登為這場峰會揭開帷幕，他承諾將捐贈5億劑輝瑞疫苗，協助疫情險峻的國家抗疫。此外，美國國際開發署（USAID）和美國疾病控制和預防中心（CDC）計劃為全球疫苗的存備提供額外的3.7億美元資助。美國國際發展金融公司（DFC）將向全球疫苗免疫聯盟（Gavi）提供超過3.83億美元的政治風險保險，以促進向三大洲的九個國家運送疫苗，加速向最需要的地區提供疫苗。

陳建仁前副總統透過預錄影片感謝美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克及波蘭援贈台灣疫苗，協助我國抗疫。陳建仁指出，自全球發生疫情以來，台灣已經透過公私協力方式，進行四波國際防疫援助行動，捐助全球80多國超過5,400萬片醫療用口罩及其他防疫物資；此「台灣模式」充分展現民主體制可運用科技與透明治理有效共同抗疫。

陳建仁強調，台灣樂願投入心力協助實現峰會的四大目標，持續為各國提供口罩及個人防護裝備（PPE）等防疫物資，也會在國內疫苗供給充足後，分享疫苗給有需要的國家，並且願意積極支持美方規劃成立的「全球衛生安全財務中介基金」(a global health security financial intermediary fund)。

除美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）及國務卿布林肯（Antony Blinken）等美方高層官員與會，日本首相菅義偉、韓國大統領文在寅、澳洲、紐西蘭、德國等多國元首也簡短致詞。

外交部表示，台灣在對抗疫情的優異表現，以及投入國際人道援助的積極行動，深受美國及國際社會肯定。此次是繼本年3月我國受邀參加「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」高階國際會議後，再度應美國邀請參加全球討論疫情的元首級會議。台灣樂願繼續以具體行動與所有理念相近國家共同合作消弭疫情，早日復甦、重建美好世界。