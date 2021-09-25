〈時評〉恆大集團風暴衝擊台灣有限 投資人可把握危機入市機會

中國恆大集團財務危機延燒，衝擊國際股市，究竟是否將衍生雷曼兄弟金融海嘯？對台灣影響多大？中國政府如何打算？會造成金融業系統性風險嗎？投資人應如何看待？值得關注。

依據恆大集團今年上半年財務報告顯示，總負債2.36兆元人民幣(約10兆元新台幣)，其中長債3986億元、短債2933億元、其他債務1.61兆元。恆大其他關係企業如恆大物業、恆大汽車、恆騰網路，都暴跌，自不意外。

恆大危機究竟會不會釀成如雷曼兄弟金融海嘯？兩者天差地遠，可能性極低。恆大只是中國境內大型地產公司財務危機，有其侷限性，雖然影響128家債權銀行，以及超過121家影子銀行，或非銀行機構，包括信託、理財商品、商業票據，但是債務分散廣，不致於造成單一金融機構流動性危機，風險有限。

2008年9月出事的雷曼兄弟，有158年歷史，是全美第四大投資銀行，當初房利美、房地美不動產公司，將次級房貸層層包裝成衍生性金融商品，外觀亮眼，實際上複雜難懂，然後提供全球各大金融機構，販售給投資人，當時幾乎各全球大銀行都中彈，包括高盛集團、貨幣市場共同基金、挪威退休人員基金⋯，全部深受其害。美國聯邦儲備局動用7千億美元(約20兆元新臺幣)，才解決危機。

雷曼兄弟是國際型金融機構，發生危機，導致系統性風險，其衝擊力遠非恆大不動產集團所能比擬，外界不必將兩者相提並論。

中國已警覺信心危機，可能衝擊銀行體系流動性風險，人行最近透過逆回購7天期及14天期債券，釋放出900億元人民幣(約合新台幣3800億元)，顯示當局努力穩定金融體系，應不致於釀生系統性危機。最近恆大公告，將如期支付總價約2億3200萬元人民幣公司債利息，透露政府似乎並未坐視不理。

以恆大債務規模及衝擊性，大約會影響中國今年GDP 1.4%，即使不動產重創，仍有其他產業彌補，不致於兵敗如山倒，要想撼動全球經濟，目前看不出跡象。而且掌握最後決定權的北京政府，應已警覺問題嚴重性。

台灣金管會最近表示，恆大案曝險部位大約22億元，包括2家銀行放貸5億元，以及投資17億元金融商品，以台灣經濟規模，尚不至於造成太大影響，銀行體系依然穩若泰山，難以撼動。台股最近動盪，只是受到港股波及，以及投資人信心不足而已，如果能夠低價擇機投資，應是危機入市好機會。

為什麼中國最近連續出手阿里巴巴、騰訊、滴滴出行、遊戲產業、補教、不動產等行業？可以回溯中美貿易戰，對中國的衝擊，中南海領導人警覺科技、工業、智慧型產業，才是國家生存根本，至於美國近年崛起之網路產業、不動產證券化、金融科技、投機性金融商品，所吹起股市超級大泡沫，狀況不少，令中南海領導人寢食難安。

向德國學習，是當前中國努力的目標，踏實建立工業、科技、生產事業，否則像半導體產業，關鍵技術掌握在美國手中，科技大戰極易造成嚴重傷害。然而，即使去除泡沫產業，中國是否能夠短期建立，類似德國工業及科技基礎，恐怕並不容易。

以目前情勢來看，中國政府調整產業結構步伐，似乎仍無意停止，最近外傳頻頻約集香港不動產界，和澳門賭場業會商，宣示要調整產業型態，甚至傳出要將香港土地國有化，並要求賭場要提撥10％股票，讓民眾認購，另由官方派代表參與董事會，諸多調整，究竟將造成如何衝擊，有待觀察。

恆大案值得台灣警惕，回憶2000年，東帝士集團陳由豪因為負債700億元，潛逃至中國，後續引爆不動產風爆，規模達到2兆元，金融體系重創，幸虧政府以減稅措施，協助金融界打消呆帳，才重新恢復金融界活力。

如今事隔20年，目前建築業負債比例偏高情況，依然不少，政府有必要全面清查建築公司財務狀況，如有異常，應協助其逐漸改善，防止類此恆大或過去東帝士集團財務危機，再次發生，影響台灣經濟穩定及社會安全。

至於當前恆大集團影響台股，應該是短期現象，投資人不需太過擔心或恐慌，不妨把握危機入市機會，替自己建立優質投資組合。