超微AMD台裔總裁兼執行長蘇姿丰　出任美國總統科技顧問

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國白宮在當地時間22日公布30位總統科技顧問會議成員名單,其中包括出身台灣的微處理器大廠超微(AMD)總裁兼執行長蘇姿丰(Lisa Su)。

圖/AMD官方臉書

根據白宮簡介,蘇姿丰是電氣工程師,也是半導體與高效能處理器專家,發明以銅取代鋁連接電腦晶片的新方法,從而使半導體效能提高20%。

蘇姿丰是出身台灣的新移民,她是首位獲得電機及電子工程師協會(IEEE)羅伯特諾伊斯(Robert N. Noyce)大獎的女性,並被「財星雜誌」(Fortune)評選為2020年年度商業人物第2名,以及「巴倫周刊」(Barron’s)2019年世界最佳執行長之一。

中央社報導,蘇姿丰1969年生於台南,3歲時跟著父親蘇春槐移居美國,取得麻省理工學院(MIT)電機工程學士、碩士與博士學位後,陸續進入德州儀器(TI)與國際商業機器公司(IBM)任職,於2012年轉任超微( ADVANCED MICRO DEVICES, AMD)擔任資深副總裁,並於2014年10月升任總裁兼執行長至今。

美國總統科技顧問會議(PRESIDENT’S COUNCIL OF ADVISORS ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, PCAST)負責向美國總統與白宮提出科學、技術與創新政策建議。白宮表示,今年的PCAST是史上最多樣化的一屆,首度有2名女性出任共同主席,也是首次女性成員過半,有色人種與移民超過1/3。多樣化將能帶來廣泛觀點,以因應美國最緊迫的機遇與挑戰,從而造福所有美國人。

蘇姿丰生活照 (白宮官網)