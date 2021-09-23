Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

超微AMD台裔總裁兼執行長蘇姿丰　出任美國總統科技顧問

美國白宮在當地時間22日公布30位總統科技顧問會議成員名單，美國總統科技顧問會議（PCAST）負責向美國總統與白宮提出科學、技術與創新政策建議。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/09/23 10:00
圖/AMD官方臉書

圖/AMD官方臉書

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國白宮在當地時間22日公布30位總統科技顧問會議成員名單，其中包括出身台灣的微處理器大廠超微（AMD）總裁兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）。

超微AMD台裔總裁兼執行長蘇姿丰　出任美國總統科技顧問圖/AMD官方臉書

根據白宮簡介，蘇姿丰是電氣工程師，也是半導體與高效能處理器專家，發明以銅取代鋁連接電腦晶片的新方法，從而使半導體效能提高20%。

蘇姿丰是出身台灣的新移民，她是首位獲得電機及電子工程師協會（IEEE）羅伯特諾伊斯（Robert N. Noyce）大獎的女性，並被「財星雜誌」（Fortune）評選為2020年年度商業人物第2名，以及「巴倫周刊」（Barron’s）2019年世界最佳執行長之一。

中央社報導，蘇姿丰1969年生於台南，3歲時跟著父親蘇春槐移居美國，取得麻省理工學院（MIT）電機工程學士、碩士與博士學位後，陸續進入德州儀器（TI）與國際商業機器公司（IBM）任職，於2012年轉任超微（ ADVANCED MICRO DEVICES, AMD）擔任資深副總裁，並於2014年10月升任總裁兼執行長至今。

美國總統科技顧問會議（PRESIDENT’S COUNCIL OF ADVISORS ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, PCAST）負責向美國總統與白宮提出科學、技術與創新政策建議。白宮表示，今年的PCAST是史上最多樣化的一屆，首度有2名女性出任共同主席，也是首次女性成員過半，有色人種與移民超過1/3。多樣化將能帶來廣泛觀點，以因應美國最緊迫的機遇與挑戰，從而造福所有美國人。

超微AMD台裔總裁兼執行長蘇姿丰　出任美國總統科技顧問

蘇姿丰生活照 (白宮官網)
美國總統科技顧問會議
PCAST
白宮
拜登
蘇姿丰
台灣
台南
Lisa Su

相關新聞

【更新】BNT校園接種啟動•台灣5縣市率先展開　雙北3高中放音樂舒緩情緒•桃園市、苗栗縣各有一學生昏倒
【更新】BNT校園接種啟動•台灣5縣市率先展開　雙北3高中放音樂舒緩情緒•桃園市、苗栗縣各有一學生昏倒
2021/09/22 15:33
惠恕仁聯大總辯論首秀 呼籲納台入聯合國體系
惠恕仁聯大總辯論首秀 呼籲納台入聯合國體系
2021/09/22 12:07
立陶宛抗中又一章 國防部籲人民「丟棄中國手機」
立陶宛抗中又一章 國防部籲人民「丟棄中國手機」
2021/09/22 11:39
拜登首次聯大演說 強調「不追求新冷戰」
拜登首次聯大演說 強調「不追求新冷戰」
2021/09/22 11:31
【更新】藝人王力宏自美返回台灣•「自主健康管理」期間與友人聚餐　台北市衛生局裁處1萬元罰鍰
【更新】藝人王力宏自美返回台灣•「自主健康管理」期間與友人聚餐　台北市衛生局裁處1萬元罰鍰
2021/09/22 10:54

更新時間 : 2021-09-23 11:25 GMT+08:00

最受歡迎

【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
星巴克素食又出新品囉！辣肉丸米型麵、無蛋奶麵粉蛋糕、杏仁奶生吐司等 9/22全新上市
星巴克素食又出新品囉！辣肉丸米型麵、無蛋奶麵粉蛋糕、杏仁奶生吐司等 9/22全新上市
108萬劑莫德納9/28配送各地 供長者接種第二劑
108萬劑莫德納9/28配送各地 供長者接種第二劑
振興五倍券官網15日上線　前400萬名數位綁定送「好食券」免抽籤哦！
振興五倍券官網15日上線　前400萬名數位綁定送「好食券」免抽籤哦！
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
【更新】台灣北市府推百萬份「熊好券」加碼振興　記得綁定「台北通」抽獎
【更新】台灣北市府推百萬份「熊好券」加碼振興　記得綁定「台北通」抽獎
全新「好食券」免抽籤！ 前400萬名數位綁定五倍券者獨享
全新「好食券」免抽籤！ 前400萬名數位綁定五倍券者獨享
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
中國房地產龍頭「恆大集團」爆財務危機　金管會：台灣金融曝險部位約22億
中國房地產龍頭「恆大集團」爆財務危機　金管會：台灣金融曝險部位約22億