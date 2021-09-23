二級警戒延長！台灣文化部「積極性藝文紓困補助」延期　擬同步放寬藝文活動防疫措施

全國二級警戒將延至10月4日，文化部推出的「積極性藝文紓困補助」也將延長申請時間。(示意圖/Pexels) 全國二級警戒將延至10月4日，文化部推出的「積極性藝文紓困補助」也將延長申請時間。(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)全國二級警戒將延至10月4日，文化部推出的「積極性藝文紓困補助」也將延長申請時間。

考量中央流行疫情指揮中心宣佈，至10月4日前維持疫情警戒為二級，為持續支持藝文團隊度過尚未完全解封期，文化部今（22）日宣布「積極性藝文紓困補助」延長申請日期至10月6日。同時，文化部亦同步研擬放寬藝文活動及場館防疫措施，送請指揮中心討論。

文化部透過新聞稿表示，「積極性藝文紓困補助」原訂申請日期自8月16日至9月22日，將延長申請期限至10月6日止，從事藝文相關事務，且於我國設立登記或立案的財團法人、社團法人、非法人團體，或負責人具我國國籍的商號（如個人工作室），皆可提出申請。

文化部說明，每一申請者以補助最高250萬元為原則，可就「實體或線上藝文展演、創作能量、人才培力」等3項補助類別中，擇1類別或整合2至3類別項目內容為一個計畫後，以線上方式提出申請。補助項目包含創作及製作費、策展及展覽執行費、行銷推廣費、場地及設備租借費、排練及演出費、線上或串流平台上架服務費用（攝錄影、票務處理行政費、網路傳輸費）、防疫相關支出（快篩、PCR檢測、防疫用品）、補助訓練津貼、講師費等。

文化部指出，國內疫情雖逐漸趨緩，但因國際疫情持續嚴峻及國內整體環境尚有些許不穩定因素，文化部除強化各項紓困、振興補助，亦積極研提放寬防疫管制措施方案送請指揮中心，期盼能以嚴謹、適當的措施，回復民眾參與藝文活動信心，支持藝文團隊逐步恢復正常營運。

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