Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

二級警戒延長！台灣文化部「積極性藝文紓困補助」延期　擬同步放寬藝文活動防疫措施

全國二級警戒將延至10月4日，文化部推出的「積極性藝文紓困補助」也將延長申請時間。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/23 09:10
全國二級警戒將延至10月4日，文化部推出的「積極性藝文紓困補助」也將延長申請時間。(示意圖/Pexels)

全國二級警戒將延至10月4日，文化部推出的「積極性藝文紓困補助」也將延長申請時間。(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)全國二級警戒將延至10月4日，文化部推出的「積極性藝文紓困補助」也將延長申請時間。

考量中央流行疫情指揮中心宣佈，至10月4日前維持疫情警戒為二級，為持續支持藝文團隊度過尚未完全解封期，文化部今（22）日宣布「積極性藝文紓困補助」延長申請日期至10月6日。同時，文化部亦同步研擬放寬藝文活動及場館防疫措施，送請指揮中心討論。

文化部透過新聞稿表示，「積極性藝文紓困補助」原訂申請日期自8月16日至9月22日，將延長申請期限至10月6日止，從事藝文相關事務，且於我國設立登記或立案的財團法人、社團法人、非法人團體，或負責人具我國國籍的商號（如個人工作室），皆可提出申請。

文化部說明，每一申請者以補助最高250萬元為原則，可就「實體或線上藝文展演、創作能量、人才培力」等3項補助類別中，擇1類別或整合2至3類別項目內容為一個計畫後，以線上方式提出申請。補助項目包含創作及製作費、策展及展覽執行費、行銷推廣費、場地及設備租借費、排練及演出費、線上或串流平台上架服務費用（攝錄影、票務處理行政費、網路傳輸費）、防疫相關支出（快篩、PCR檢測、防疫用品）、補助訓練津貼、講師費等。

文化部指出，國內疫情雖逐漸趨緩，但因國際疫情持續嚴峻及國內整體環境尚有些許不穩定因素，文化部除強化各項紓困、振興補助，亦積極研提放寬防疫管制措施方案送請指揮中心，期盼能以嚴謹、適當的措施，回復民眾參與藝文活動信心，支持藝文團隊逐步恢復正常營運。

積極性藝文紓困線上申請補助須知請於官網查詢
積極性藝文紓困補助
文化部
藝文
活動
展覽
指揮中心
二級警戒
實體
線上
藝文展演
創作能量
人才
防疫

相關新聞

「防疫不能當飯吃」？ 這些國家決定與新冠肺炎共生共存
「防疫不能當飯吃」？ 這些國家決定與新冠肺炎共生共存
2021/09/22 15:48
絕美！沉浸體驗展《印象莫內》世界巡迴台灣登場　巨型投影重現19世紀歐洲
絕美！沉浸體驗展《印象莫內》世界巡迴台灣登場　巨型投影重現19世紀歐洲
2021/09/22 10:21
〈財經主筆室〉Delta威脅全球航空業復甦 台灣航空業寒冬將持續
〈財經主筆室〉Delta威脅全球航空業復甦 台灣航空業寒冬將持續
2021/09/22 09:37
台灣開放首劑輝瑞BNT疫苗預約　7小時預約率達七成四
台灣開放首劑輝瑞BNT疫苗預約　7小時預約率達七成四
2021/09/20 20:50
台灣二級警戒延長！會展人數放寬未經專家決議　指揮中心稱多為行政考量
台灣二級警戒延長！會展人數放寬未經專家決議　指揮中心稱多為行政考量
2021/09/20 15:01

更新時間 : 2021-09-23 09:55 GMT+08:00

最受歡迎

星巴克素食又出新品囉！辣肉丸米型麵、無蛋奶麵粉蛋糕、杏仁奶生吐司等 9/22全新上市
星巴克素食又出新品囉！辣肉丸米型麵、無蛋奶麵粉蛋糕、杏仁奶生吐司等 9/22全新上市
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
108萬劑莫德納9/28配送各地 供長者接種第二劑
108萬劑莫德納9/28配送各地 供長者接種第二劑
振興五倍券官網15日上線　前400萬名數位綁定送「好食券」免抽籤哦！
振興五倍券官網15日上線　前400萬名數位綁定送「好食券」免抽籤哦！
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
【更新】台灣北市府推百萬份「熊好券」加碼振興　記得綁定「台北通」抽獎
【更新】台灣北市府推百萬份「熊好券」加碼振興　記得綁定「台北通」抽獎
全新「好食券」免抽籤！ 前400萬名數位綁定五倍券者獨享
全新「好食券」免抽籤！ 前400萬名數位綁定五倍券者獨享
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
中國房地產龍頭「恆大集團」爆財務危機　金管會：台灣金融曝險部位約22億
中國房地產龍頭「恆大集團」爆財務危機　金管會：台灣金融曝險部位約22億