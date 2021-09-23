從世界植物到台灣稀有種栽培 嘉義樹木園打造美好植栽保育環境

淺山地形,水源不斷,呈現森林感。(照片由林試所提供) 淺山地形,水源不斷,呈現森林感。(照片由林試所提供)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）為了提升園區的歷史意義與植栽特色，行政院農業委員會林業試驗所轄下的嘉義樹木園，自2019年進行相關整建與稀有植物的收集、栽培與展示工作，該園現存全台最大棵的單子紅豆與巴西橡膠樹，以及最早引進的肯氏南洋杉等，值得民眾探索尋寶。

林試所表示，嘉義樹木園位於嘉義市東區，園內大樹林立，清風徐徐，為嘉義八景之一。該園區面積約9.4公頃，由台灣總督府殖產課於民國前4年設立，最早以橡膠樹試驗栽植為主要設立目標，而後以各類熱帶經濟樹種引入研究為主，如：印度紫檀、大葉桃花心木、柚木等，除供適應性觀察外，也兼具母樹園的功能。

園區樹木種類豐富，胸高直徑10公分以上樹木就有121種5,202株，數量較多有：黑板樹1,470株、槭葉翅子木1,079株、肯氏南洋杉766株、大葉桃花心木330株及巴西橡膠樹265株；而胸高直徑100公分以上樹木有30株、最大一棵為柯柏膠胸高直徑達147cm，全園區有記錄的植物計 81科355種。

林試所說明，嘉義樹木園區現有栽種樹種九成以上均為外來樹種，引進地區以東南亞、熱帶亞洲、澳洲、非洲、南美洲、中美洲為主，該園還具有多項全臺樹木獨有特色，如單子紅豆與巴西橡膠樹為全臺現存最大棵；巴西橡膠樹群為全臺數量最多；肯氏南洋杉為全臺最早引進的一批母樹；以外來樹種為主題入園人數最多之園區；全臺使用外來木材作為設施展示最多之園區等。園區內保存多樣獨具特色的植物瑰寶，未來將規劃搭配園區新增的臺灣中南部稀有種展示區展現，藉由各項園區特色，讓民眾能深度探索嘉義樹木園，提升園區設立宗旨，達到樹木引種試驗研究之推廣效益，並希望能為當地打造出美好的植栽保育環境，提升民眾生活環境品質。

目前園區正進行國家植物園方舟計畫整建工作，一方面整修日據時代之舊有木造建築，另一方面新規劃一區作為台灣稀有種的栽種與展示空間。透過整建早期具有歷史意義的木造建築，同時將台灣中南部地區稀有物種在園區進行展示栽種，未來將可呈現：棋盤腳、芙蓉菊、水社柳、臺灣紅豆樹、海南草海桐、象牙樹、黃毛榕、老虎心與早田氏鼠尾草等本土珍稀植物的展示栽植，讓民眾可實際觀察物種實體，進一步瞭解台灣稀有物種保育現況，深具教育與保育意涵。

嘉義樹木園的柯柏膠老樹。(照片來源：林試所提供)

建築B將作為管理中心使用。(照片由林試所提供)

大葉桃花心木板根區。(照片由林試所提供)