新北幼兒園群聚結案！板橋某社區383人篩檢全數陰性　23日解除隔離

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）新北板橋某幼兒園群聚案總算告一段落！新北市府衛生局今（２２）日傍晚表示，板橋幼兒園群聚案中，遭集中檢疫居家隔離的社區民眾，383人篩檢核酸檢測（PCR）全部陰性，將於23日零時解除隔離。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞於下午的疫情記者會上曾說，板橋某社區大樓還有380多位民眾正在進行解隔前的採檢，預計傍晚、晚上採檢結果會出爐，若全數陰性、一切都順利的話將於晚上結案。

衛生局稍早證實，這些被集中檢疫居家隔離的383人已全部採檢完畢，篩檢結果全部陰性，預計9月23日零時解除隔離，市府將派專車接送，但這些民眾仍要完成7天自主健康管理。

不過，該群聚衍生的2例桃園個案，其的職場和家戶接觸者要追蹤到9月27日，還有70多歲幼兒園負責人的家人須隔離到9月29日，羅一鈞表示，除了這2起衍伸的群聚需要持續關注外，社區方面的疑慮預料將告一段落。

新北幼兒園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情自９月5日起爆發，從幼兒園老師（案16129）和其夫（案16128）最先發現染疫後，衛生局緊急匡列、採檢幼兒園相關人員，疫情還延燒到板橋某社區大樓、幼兒園家屬的同事、同事家人，截至今日累計33人確診，其中有28人病毒定序證實為最早在印度發現的Delta變異株，但與長榮航空機師群聚案的病毒序列不同。