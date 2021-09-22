Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

新北幼兒園群聚結案！板橋某社區383人篩檢全數陰性　23日解除隔離

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/22 20:08
新北市板橋幼兒園群聚案中，遭集中檢疫居家隔離的社區民眾篩檢全部陰性。(示意圖/Getty Images)

新北市板橋幼兒園群聚案中，遭集中檢疫居家隔離的社區民眾篩檢全部陰性。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）新北板橋某幼兒園群聚案總算告一段落！新北市府衛生局今（２２）日傍晚表示，板橋幼兒園群聚案中，遭集中檢疫居家隔離的社區民眾，383人篩檢核酸檢測（PCR）全部陰性，將於23日零時解除隔離。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞於下午的疫情記者會上曾說，板橋某社區大樓還有380多位民眾正在進行解隔前的採檢，預計傍晚、晚上採檢結果會出爐，若全數陰性、一切都順利的話將於晚上結案。

衛生局稍早證實，這些被集中檢疫居家隔離的383人已全部採檢完畢，篩檢結果全部陰性，預計9月23日零時解除隔離，市府將派專車接送，但這些民眾仍要完成7天自主健康管理。

新北幼兒園群聚結案！板橋某社區383人篩檢全數陰性　23日解除隔離

不過，該群聚衍生的2例桃園個案，其的職場和家戶接觸者要追蹤到9月27日，還有70多歲幼兒園負責人的家人須隔離到9月29日，羅一鈞表示，除了這2起衍伸的群聚需要持續關注外，社區方面的疑慮預料將告一段落。

新北幼兒園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情自９月5日起爆發，從幼兒園老師（案16129）和其夫（案16128）最先發現染疫後，衛生局緊急匡列、採檢幼兒園相關人員，疫情還延燒到板橋某社區大樓、幼兒園家屬的同事、同事家人，截至今日累計33人確診，其中有28人病毒定序證實為最早在印度發現的Delta變異株，但與長榮航空機師群聚案的病毒序列不同。
新北幼兒園
新冠肺炎
板橋

相關新聞

BNT疫苗年齡層再往下拉！ 輝瑞稱5至11歲安全有效
BNT疫苗年齡層再往下拉！ 輝瑞稱5至11歲安全有效
2021/09/21 14:04
台灣9/20新增新冠肺炎本土確診2例、4例境外移入、0死
台灣9/20新增新冠肺炎本土確診2例、4例境外移入、0死
2021/09/20 14:10
【楊憲宏專欄】朝野應共同打破「零確診」迷思 科學走向開放
【楊憲宏專欄】朝野應共同打破「零確診」迷思 科學走向開放
2021/09/20 10:38
台灣疫苗涵蓋率近5成了！至少全台一半人口已接種1劑新冠疫苗
台灣疫苗涵蓋率近5成了！至少全台一半人口已接種1劑新冠疫苗
2021/09/19 19:56
疫情之下兒童肥胖成問題！美國研究發現孩童 BMI 指數翻倍
疫情之下兒童肥胖成問題！美國研究發現孩童 BMI 指數翻倍
2021/09/19 19:31

更新時間 : 2021-09-22 21:44 GMT+08:00

最受歡迎

【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
星巴克素食又出新品囉！辣肉丸米型麵、無蛋奶麵粉蛋糕、杏仁奶生吐司等 9/22全新上市
星巴克素食又出新品囉！辣肉丸米型麵、無蛋奶麵粉蛋糕、杏仁奶生吐司等 9/22全新上市
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
振興五倍券官網15日上線　前400萬名數位綁定送「好食券」免抽籤哦！
振興五倍券官網15日上線　前400萬名數位綁定送「好食券」免抽籤哦！
108萬劑莫德納9/28配送各地 供長者接種第二劑
108萬劑莫德納9/28配送各地 供長者接種第二劑
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
【更新】台灣北市府推百萬份「熊好券」加碼振興　記得綁定「台北通」抽獎
【更新】台灣北市府推百萬份「熊好券」加碼振興　記得綁定「台北通」抽獎
全新「好食券」免抽籤！ 前400萬名數位綁定五倍券者獨享
全新「好食券」免抽籤！ 前400萬名數位綁定五倍券者獨享
【慎防群聚】陳時中: 9/20後台灣2級警戒「不降級」•擬再鬆綁防疫措施　中秋烤肉規範•由各縣市訂定
【慎防群聚】陳時中: 9/20後台灣2級警戒「不降級」•擬再鬆綁防疫措施　中秋烤肉規範•由各縣市訂定