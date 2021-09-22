發胖別再牽拖年紀大！《Science》期刊：20歲和60歲新陳代謝率完全沒差異

許多人年過25歲後開始發胖，就會怪罪是新陳代謝效率下降造成的，但真相是如此嗎？(示意圖/Getty Images) 許多人年過25歲後開始發胖，就會怪罪是新陳代謝效率下降造成的，但真相是如此嗎？(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）許多人年過25歲以後開始發胖，這時候大家都會怪罪是因為年齡增長，新陳代謝效率下降造成的，但根據權威期刊《Science》發現，其實人體基礎代謝率、每日能量消耗，從20歲到60歲幾乎是穩定、無變動的，並不像大家所想的呈現急速下滑的趨勢。

英國廣播公司（BBC）報導，科學家針對來自29個國家，共6400名年齡介於8天大的初生兒至95歲的長者進行追蹤調查，發現新陳代謝率在20歲到60歲進入非常穩定的狀態，60歲以後才會每年以0.7%速度下降。

研究人員說明，新陳代謝率在1歲時達到頂峰，此時的消耗熱量的能力最強，1歲以後代謝率逐漸下降，1歲到20歲左右，新陳代謝率每年減慢約3%，進入青春期依舊緩慢下降而未有增長，而且男性和女性的新陳代謝率亦無明顯差異。

緊接著20歲以後，新陳代謝率進入非常穩定的狀態，一直到60歲以前都不會有所變動，包括懷孕和更年期，然而在年過60後新陳代謝率逐年下降，且是永久性不可逆的改變，直到95歲時新陳代謝率將總共下降20%。

該研究證明了青年和中老年時期的身體總能量的消耗差異性相當微小，所以說人類隨著年齡而逐漸肥胖不是因為新陳代謝變差的關係，關鍵可能在於生活和飲食習慣的改變、攝取過多的熱量，或是疾病等多種因素造成的。