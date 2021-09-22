Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

發胖別再牽拖年紀大！《Science》期刊：20歲和60歲新陳代謝率完全沒差異

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/22 19:40
許多人年過25歲後開始發胖，就會怪罪是新陳代謝效率下降造成的，但真相是如此嗎？(示意圖/Getty Images)

許多人年過25歲後開始發胖，就會怪罪是新陳代謝效率下降造成的，但真相是如此嗎？(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）許多人年過25歲以後開始發胖，這時候大家都會怪罪是因為年齡增長，新陳代謝效率下降造成的，但根據權威期刊《Science》發現，其實人體基礎代謝率、每日能量消耗，從20歲到60歲幾乎是穩定、無變動的，並不像大家所想的呈現急速下滑的趨勢。

英國廣播公司（BBC）報導，科學家針對來自29個國家，共6400名年齡介於8天大的初生兒至95歲的長者進行追蹤調查，發現新陳代謝率在20歲到60歲進入非常穩定的狀態，60歲以後才會每年以0.7%速度下降。

研究人員說明，新陳代謝率在1歲時達到頂峰，此時的消耗熱量的能力最強，1歲以後代謝率逐漸下降，1歲到20歲左右，新陳代謝率每年減慢約3%，進入青春期依舊緩慢下降而未有增長，而且男性和女性的新陳代謝率亦無明顯差異。

緊接著20歲以後，新陳代謝率進入非常穩定的狀態，一直到60歲以前都不會有所變動，包括懷孕和更年期，然而在年過60後新陳代謝率逐年下降，且是永久性不可逆的改變，直到95歲時新陳代謝率將總共下降20%。

該研究證明了青年和中老年時期的身體總能量的消耗差異性相當微小，所以說人類隨著年齡而逐漸肥胖不是因為新陳代謝變差的關係，關鍵可能在於生活和飲食習慣的改變、攝取過多的熱量，或是疾病等多種因素造成的。
新陳代謝率
發胖
銀髮族
青少年
懷孕
更年期

相關新聞

中國青少年請堅強 抖音限制14歲以下只能用40分鐘
中國青少年請堅強 抖音限制14歲以下只能用40分鐘
2021/09/21 20:06
預防心肌炎　香港建議BNT改打大腿　陳時中：會參考　將持續蒐集資料　
預防心肌炎　香港建議BNT改打大腿　陳時中：會參考　將持續蒐集資料　
2021/09/16 16:29
莫德納第二劑來囉！9/17起開放75歲以上長者造冊施打
莫德納第二劑來囉！9/17起開放75歲以上長者造冊施打
2021/09/16 14:58
中國重手管制電玩 電競業如遭電殛 選手一周只能玩三小時？
中國重手管制電玩 電競業如遭電殛 選手一周只能玩三小時？
2021/09/07 14:31
美國新冠疫情延燒至低年齡層 破紀錄逾1900名兒童染疫住院
美國新冠疫情延燒至低年齡層 破紀錄逾1900名兒童染疫住院
2021/08/15 15:26

更新時間 : 2021-09-22 20:13 GMT+08:00

最受歡迎

【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
星巴克素食又出新品囉！辣肉丸米型麵、無蛋奶麵粉蛋糕、杏仁奶生吐司等 9/22全新上市
星巴克素食又出新品囉！辣肉丸米型麵、無蛋奶麵粉蛋糕、杏仁奶生吐司等 9/22全新上市
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
振興五倍券官網15日上線　前400萬名數位綁定送「好食券」免抽籤哦！
振興五倍券官網15日上線　前400萬名數位綁定送「好食券」免抽籤哦！
108萬劑莫德納9/28配送各地 供長者接種第二劑
108萬劑莫德納9/28配送各地 供長者接種第二劑
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
【更新】台灣北市府推百萬份「熊好券」加碼振興　記得綁定「台北通」抽獎
【更新】台灣北市府推百萬份「熊好券」加碼振興　記得綁定「台北通」抽獎
全新「好食券」免抽籤！ 前400萬名數位綁定五倍券者獨享
全新「好食券」免抽籤！ 前400萬名數位綁定五倍券者獨享
【慎防群聚】陳時中: 9/20後台灣2級警戒「不降級」•擬再鬆綁防疫措施　中秋烤肉規範•由各縣市訂定
【慎防群聚】陳時中: 9/20後台灣2級警戒「不降級」•擬再鬆綁防疫措施　中秋烤肉規範•由各縣市訂定