【投資理財老生常談】新冠肺炎疫情　創造高爾夫球具商機

時序漸入歲末，上市櫃公司除權息行情接近尾聲，且今年業績良窳大致已定，正是投資人氣定神閒，擇優存股良機，未必需要跟著熱門標的暴漲暴跌，重視基本面價值，長期投資，報酬率值得期待。

看更多：【投資理財老生常談】高爾夫球運動正夯 球桿頭類股值得注意

疫情期間高爾夫成為歐美日等國家，最夯的運動，連帶使台灣相關產業火紅，大田 (8924)業績爆發力驚人，今年上半年EPS已達9.48元，比去(2020)年全年度EPS 6.5元還多，創歷史新高。

8月是傳統淡季，大田單月營收突破7.6億元，仍然寫下近13年來單月新高紀錄，月增10.64%，年增103.13%，累計1至8月營收49.27億元，年增113.19%，9月即將步入高爾夫產業傳統旺季，訂單、産能滿載，預期整體業績持續亮眼成長，全年獲利表現樂觀可期。

大田資本額8億3800萬元，毛利率32.01%，營益率25.82%，資產報酬率10.47%，股東權益報酬率17.52%，每股淨值33.36元，財務狀況及利潤良好。大田仍持續研發新品創新技術和工法，滿足客戶需求。

由於訂單滿溢至明年第二季，大田已與下游客戶協商，新品上市分散不同季節，俾便提早安排產能。包括屏東廠、中國江西贛州廠產能規劃，已從過去每月40萬支，提高到50萬支。營收結構中，木桿、鐵頭、桿組等產品，佔比逾87％，主要訂單來自美國PXG和日本BRIDGESTONE等6大客戶，佔比90％。

復盛(6670)今年上半年EPS高達10.19元，已超過去(2020)年全年度的8.62元。毛利率22.16%，營益率12.8%，資產報酬率4.06%，股東權益報酬率8.34%，每股淨值51.51元，財務狀況佳。

受到越南疫情影響，復盛不得不降載生產，而中國廠亦因產能滿載，無法支援產線，只能優先生產、出貨高單價球具因應。在營收結構中，非高爾夫產品約佔20％，中國高球產品廠約占50％，越南高球產品廠約佔30％，受到疫情影響，減少約5％營收。但是產能滿載持續，全年營收、獲利無虞。

復盛積極規劃在高雄科學園區再建廠，用於生產精密航太零件，將於2023年起，分期投產，增加航太零組件生產，預期營收比重從現在3至4％，增加到20％，強化多元化發展。

鉅明(8928)今(2021)年上半年亦繳出不錯成績單，EPS 2.1元，幾近去(2020)年全年度EPS 2.5元。鉅明資本額5億854萬餘元，毛利率19.4%，營益率11.66%，資產報酬率1.83%，股東權益報酬率4.91%，每股淨值18.81元，財務穩定。

近年積極擴展業務，鉅明生產基地分別在高雄大發廠、新厝廠、裕民廠、屏東內埔廠，營收比重分配為：球頭組桿比重52至60％、鈦合金球頭比重29％至少30％、租賃及其他比重16至18％。最近推出SIM全系列新產品，頗受歡迎。

日本東奧替鉅明創造不錯商機，帶動去年業務成長，今年接續又是新冠肺炎疫情，創造的高爾夫球具，需求爆發性成長，接單已經旺到明年第一季以後，預料營收及獲利將維持2位數成長。全年每股獲利有機會創造4元佳績。

疫情意外創造高爾夫產業大商機，台灣高爾夫球桿頭企業，業績亮眼，投資人可考慮適度價格，擇優長期投資。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。