知情卻無所作為？臉書內部文件：IG 對年輕女孩有害

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）臉書（Facebook）過去三年的研究指出，其社群軟體IG對於許多年輕用戶有害，尤其以女孩最嚴重。

根據臉書的數據，超過 40% 的 Instagram 用戶年齡在 22 歲及以下。意味著年輕用戶是IG成功的關鍵，卻也是受影響最大的族群。

《華爾街日報》13日的報導指出， 臉書三年以來持續調查旗下社群軟體Instagram（IG）對於年輕用戶的影響力，在此報告中，表示曾有自殺念頭的青少年裡，13% 的英國用戶和 6% 的美國用戶將問題追溯到IG。

此外，有32%的年輕女性表示，當她們對自己的身體或體態有負面觀感時，IG會讓她們的感覺更糟。14%的美國年輕男性用戶也認同此說法。

雖然臉書認為大部分的用戶並未因IG造成負面影響，不過該報告也發現IG的特定功能是造成此問題的關鍵原因。根據報告，IG的「探索」頁面為用戶提供各種精選內容，其中卻可能包含有害的圖片，或令人上癮的產品。

《華爾街日報》指出，臉書高層人員已經審查了這項報告，並在去年向臉書創辦人兼執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）彙報時引用了該研究。

儘管如此，臉書過去企圖解決這個問題的同時，仍專注於保持用戶的參與度和回頭率。為了真正解決IG的負面影響，臉書擬打造一個專門給13歲以下用戶的IG。

然而《華爾街日報》這份報導加劇了許多美國議員對兒童版IG的擔憂。 麻州眾議員 Lori Trahan 已將與社群軟體相關的兒童心理健康問題列為關鍵優先事項。他呼籲臉書放棄兒童版IG的計畫，從而專注於增強對現有年輕用戶的保護。

IG公共政策主管 Karina Newton表示，IG現在已越來越專注於解決負面的社會比較和負面的身體形象。她透露目前的一個解決辦法是在用戶重複觀看此類內容時，提示他們去看不同的主題。

Newton強調，「我們樂觀地認為，這些推動將有助於將用戶引導至能夠激發和提升他們的內容，並更大程度地改變IG文化中，對人們外貌過度在意的部分。」