振興五倍券選擇土地銀行信用卡 加碼回饋多重送

政府振興五倍券數位先行，110年9月22日正式開放綁定，土地銀行力挺數位五倍券，祭出信用卡專屬加碼回饋優惠！綁定方式選擇「信用卡」，於110年10月8日至111年4月30日活動期間內，以土銀信用卡進行消費累積達5,000元，不僅可拿到政府回饋5,000元，再享土銀五倍券好禮多重送，還有機會與近期人氣王「麟洋羽球黃金男雙組合」一起球敘、餐敘，讓民眾直呼：「怎麼可能？花錢還可以賺錢唷！」

五倍券綁定土銀「信用卡」 多重好禮，輕鬆帶回家

第一重「信用卡專屬加碼禮」：主綁人及共同綁定人累積消費每達一次五倍券回饋條件5,000元，可獲得500元刷卡金；主綁人如為未曾持有土銀信用卡之「麟洋羽球認同卡」全新戶，刷卡金500元升級為800元！（限前10,000名）。

第二重「麟洋抽獎禮」：「麟洋羽球認同卡」全新戶於活動期間含共同綁定，累積消費每達一次5,000元，可獲得1次抽獎機會，主綁人最多獲獎一次，有機會抽中與麟洋球敘、餐敘及其他奬項。

第三重「台灣Pay消費禮」：振興券選擇綁定土銀信用卡，仍可使用台灣Pay綁信用卡累積消費，110年12月31日前可再享「掃碼或感應消費2%回饋金」及「台灣Pay特惠商家10%~20%優惠」。

第四重「現金回饋禮」：土銀icash2.0鈦金卡及JCB晶緻系列卡友，於110年12月31日前進行國內一般消費，不限金額，再享刷卡1%現金回饋無上限。

第五重「新戶首刷滿額禮」：核卡後至次月底前，一般消費滿額送好禮（活動至110年12月31日截止）：

好禮一 麟洋羽球認同卡：單筆滿1,000元送100元刷卡金。

好禮二 JCB晶緻卡系列：累積滿3,000元送300元刷卡金。

好禮三 icash2.0鈦金卡：累積滿5,000元送獨家「反應過激的貓」咖啡杯盤組。

好禮四 JCB極緻卡：累計滿20,000元送「料理鍋+果汁機」2件組。

上述卡別歡迎申辦，相關活動詳情請密切注意土地銀行官網。