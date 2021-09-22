新北市「放心園」陪伴家暴離異家庭 讓子女安心會面修補親子關係

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心設置「放心園」 ，專供離異家庭未成年子女監督會面，透過專業人員的協助， 修復親子關係，重建親職能力。社會局長張錦麗表示， 若因離異父母長期處在敵間狀態下，彼此充滿仇恨， 對孩子的成長將造成無限傷害，因此婚姻萬一走上離異一途， 希望彼此能做一對「合作式的父母」， 透過社區式家事商談服務的協助，並在放心園舒適、安全的環境下， 彼此釋出善意、傳遞關愛，最終回歸自然良性的探視。

根據內政部戶政司資料統計，108年、109年分別有54, 473對、51,680對夫妻辦理離婚登記； 110年1至7月統計已有26,895對。 因此而辦理子女監護權變更近3年每年均高達6萬人以上， 在父母關係失和時，往往僅關注子女的權利義務行使責任， 較少就子女的生活照顧、探視等進行深入討論， 影響未成年子女的權利義務。

張錦麗表示， 隨著離婚率攀升，在離婚過程中，由於受到父母雙方的衝突、 爭執等影響，孩子經常會感到難過、焦慮、害怕甚至自責， 需要雙方多加關注與陪伴。因此新北市委託映晟社工師事務所、 兒福聯盟、 台灣家族系統排列協會和天主教懷仁全人發展中心等4單位進行社區 式家事商談的服務，希望能協助父母處理婚姻衝突。

新北市家防中心主任許芝綺表示，兒童的安全是最優先的考量， 在身心穩定的前提下進行會面，才有助於維繫親子關係。 放心園藉由服務過程的互動觀察，並與孩子討論， 鼓勵孩子主動表示，讓父母知道他們的感受與想法， 透過孩子的角度，讓雙方認知如何一同做個友善父母。

放心園督導林妤恬分享真實案例：有一個就讀幼兒園大班的孩子， 每次來到放心園探視，都要求媽媽全程陪同，與社工會談時， 會一邊看著媽媽、一邊說：「不要跟爸爸見面！」 意在對媽媽表現出忠誠度。果不其然，在開始會面時， 這孩子便對著前來探視的爸爸咆哮，直到監督會面暫停。

林妤恬表示，還有更多的案例是曾目睹父母暴力衝突， 擔心因為會面再次引起雙方爭執；在察覺孩子的不安與憂慮後， 社工會分別與父母討論孩子的心理壓力，引導父母思考， 若雙方持續在法院上進行攻防，只會對彼此有更多的仇恨， 對於孩子未來的成長，會有更大的衝擊及傷害。

在社工用心的陪伴與真心的建議後，林妤恬說， 有對家住蘆洲的父母，終於在會面過程中開始友善的互動。 經過半年服務後，雙方自行調解達成會面的共識， 並順利從放心園結案。某次社工偶然在街上相遇， 發現這對父母正帶著孩子開心地逛賣場並用餐。林妤恬表示：「 看到他們臉上露出的笑容，正是社工最大的回饋！」 社會局長張錦麗表示，陪伴家暴離異的家庭處理親子關係， 除了專業和經驗外，需要相當大的耐性和愛心， 看見每個服務的家庭多一種安心相處的可行性， 是放心園服務的目的，希望透過放心園的陪伴服務， 讓每個離異的家庭走過變動不安的歷程，不論父母是分或合， 都要尊重彼此對孩子的愛，給孩子一個安心、和平、 有愛的成長環境和快樂的童年。

新北市「放心園」位於蘆洲區集賢路245號6樓(重陽大樓)， 委託社團法人榮欣社會福利服務促進協會辦理， 服務時間是每週二至週日9時至18時，服務專線8283- 2979。

社區式家事商談4個單位可上社會局官網查詢， 或與社會局兒少科29603456轉5611聯絡，有專人服務。