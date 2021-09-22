新北市「放心園」陪伴家暴離異家庭 讓子女安心會面修補親子關係

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心設置「放心園」，專供離異家庭未成年子女監督會面，透過專業人員的協助，修復親子關係，重建親職能力。社會局長張錦麗表示，若因離異父母長期處在敵間狀態下，彼此充滿仇恨，對孩子的成長將造成無限傷害，因此婚姻萬一走上離異一途，希望彼此能做一對「合作式的父母」，透過社區式家事商談服務的協助，並在放心園舒適、安全的環境下，彼此釋出善意、傳遞關愛，最終回歸自然良性的探視。
根據內政部戶政司資料統計，108年、109年分別有54,473對、51,680對夫妻辦理離婚登記；110年1至7月統計已有26,895對。因此而辦理子女監護權變更近3年每年均高達6萬人以上，在父母關係失和時，往往僅關注子女的權利義務行使責任，較少就子女的生活照顧、探視等進行深入討論，影響未成年子女的權利義務。
張錦麗表示， 隨著離婚率攀升，在離婚過程中，由於受到父母雙方的衝突、爭執等影響，孩子經常會感到難過、焦慮、害怕甚至自責，需要雙方多加關注與陪伴。因此新北市委託映晟社工師事務所、兒福聯盟、台灣家族系統排列協會和天主教懷仁全人發展中心等4單位進行社區式家事商談的服務，希望能協助父母處理婚姻衝突。
新北市家防中心主任許芝綺表示，兒童的安全是最優先的考量，在身心穩定的前提下進行會面，才有助於維繫親子關係。放心園藉由服務過程的互動觀察，並與孩子討論，鼓勵孩子主動表示，讓父母知道他們的感受與想法，透過孩子的角度，讓雙方認知如何一同做個友善父母。
放心園督導林妤恬分享真實案例：有一個就讀幼兒園大班的孩子，每次來到放心園探視，都要求媽媽全程陪同，與社工會談時，會一邊看著媽媽、一邊說：「不要跟爸爸見面！」意在對媽媽表現出忠誠度。果不其然，在開始會面時，這孩子便對著前來探視的爸爸咆哮，直到監督會面暫停。
林妤恬表示，還有更多的案例是曾目睹父母暴力衝突，擔心因為會面再次引起雙方爭執；在察覺孩子的不安與憂慮後，社工會分別與父母討論孩子的心理壓力，引導父母思考，若雙方持續在法院上進行攻防，只會對彼此有更多的仇恨，對於孩子未來的成長，會有更大的衝擊及傷害。
在社工用心的陪伴與真心的建議後，林妤恬說，有對家住蘆洲的父母，終於在會面過程中開始友善的互動。經過半年服務後，雙方自行調解達成會面的共識，並順利從放心園結案。某次社工偶然在街上相遇，發現這對父母正帶著孩子開心地逛賣場並用餐。林妤恬表示：「看到他們臉上露出的笑容，正是社工最大的回饋！」 社會局長張錦麗表示，陪伴家暴離異的家庭處理親子關係，除了專業和經驗外，需要相當大的耐性和愛心，看見每個服務的家庭多一種安心相處的可行性，是放心園服務的目的，希望透過放心園的陪伴服務，讓每個離異的家庭走過變動不安的歷程，不論父母是分或合，都要尊重彼此對孩子的愛，給孩子一個安心、和平、有愛的成長環境和快樂的童年。
新北市「放心園」位於蘆洲區集賢路245號6樓(重陽大樓)，委託社團法人榮欣社會福利服務促進協會辦理，服務時間是每週二至週日9時至18時，服務專線8283-2979。
社區式家事商談4個單位可上社會局官網查詢，或與社會局兒少科29603456轉5611聯絡，有專人服務。