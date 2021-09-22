新北市校園BNT疫苗接種首日 侯友宜市長至板橋高中關心學生

新北市COVID-19疫苗校園接種作業今(22) 日展開，將於30日前為全市國高中職學生完成第1劑接種。 市長侯友宜今日到板橋高中關心BNT疫苗接種作業，提醒師生須留 意接種後健康情形，並請老師調整教學型態及減少激烈教學活動， 因應學生可能因施打疫苗產生身體不適的狀況， 保護學生健康與安全。

市長侯友宜表示，教育局積極規劃校園集中接種疫苗作業， 日前發放國高中職學校意願調查，經統計回收16萬份， 學生表示願意接種疫苗率為95%， 在學生接種疫苗後將大幅提升校園疫苗覆蓋率， 讓孩子更加安心就學。另外，因故無法在校施打的學生， 會由學校發送補接種單，學生後續擇日至當地醫療院所(含衛生所) 進行補接種。

今(22)日新北BNT疫苗接種有2校，分別為板橋高中2, 139人，光復高中(含國中部)1265人，合計3,404人。 兩校均已完成施打，無暈針現象，目前學生狀況良好，僅2位學生出 現疲倦副作用，也未有學生因不良反應就醫。 侯友宜市長到板橋高中視察疫苗接種情形，沿著動線檢視接種等待區 、評估區、接種區及休息觀察區，提醒排隊時保持適當距離， 並安撫等待施打疫苗的同學放鬆心情。此外，學生在留觀區休息， 由醫護人員進行衛教宣導，也提醒同學對疫苗接種注意事項，並留意 接種後健康情形。

教育局強調，疫苗接種後2日新北市各國高中職實施線上教學， 提供學生居家學習，並於每堂課持續關心學生身體健康狀況， 學生如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、 眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應就醫釐清病因。另外， 倘發生急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸，務必立即就醫。

另外，疫苗接種後2週內學校會妥善規劃體育課程內容、 調整教學方式及減少激烈教學活動， 學校運動代表隊訓練亦須同步調整訓練強度。 家長如在家中發現孩子有不良反應， 新北市也提供醫療諮詢的醫療院所及衛生所窗口，可隨時洽詢服務。

板橋高中校長賴春錦表示，暑假期間學校是新北市社區接種站， 提供市民疫苗注射服務，因此對接種作業流程很熟悉， 對於學生首次的集體BNT疫苗接種， 感謝市府各單位協調與醫療院所幫忙讓作業快速執行。 學校在學生施打疫苗後會調整課程方式讓學生居家學習2天， 家長也滿滿感受到新北愛護學生的心。

教育局長張明文強調，新北市重視每一個孩子的健康， 已請學校進行充分的衛教指導，請孩子多喝水、多休息、 避免劇烈運動，若有不舒服及過敏現象立即向師長、父母反應。 此外，疫苗接種視自身需求及個人意願自由選擇， 無論同學是否接種，皆應予以尊重，請師生尊重個人疫苗施打意願， 學生也要學習尊重彼此差異性的存在，感謝親師齊心為防疫盡力， 共同守護孩子平安健康。