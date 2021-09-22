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臺灣證交所：上週外資在集中市場買超44.96億元 買超中信金6.00萬張最多

另賣超聯電5.80萬張最多

By 台灣英文新聞
2021/09/22 17:17
臺灣證交所：上週外資在集中市場買超44.96億元 買超中信金6.00萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/9/13~2021/9/17）外資在集中市場總買進金額為4,067.56億元，總賣出金額為4,022.60億元，買超為44.96億元，另統計自2021年年初至9月17日止，外資總買進金額為16兆6,098.41億元，總賣出金額為17兆444.35億元，累計賣超為4,345.94億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆2,176.58億元新台幣，占全體上市股票市值的44.04%，較9月10日的23兆6,596.30億元新台幣，減少4,419.72億元。

就個股比較部分：　

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：中信金：買進138,738千股，賣出78,726千股，買超60,012千股。

第二名：台泥：買進88,513千股，賣出28,844千股，買超59,669千股。

第三名：新光金：買進114,726千股，賣出62,699千股，買超52,027千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進157,296千股，賣出215,305千股，賣超58,009千股。

第二名：群創：買進134,677千股，賣出178,878千股，賣超44,201千股。

第三名：鴻海：買進72,855千股，賣出108,689千股，賣超35,834千股。

更新時間 : 2021-09-22 18:42 GMT+08:00

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